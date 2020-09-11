Фото ⟩ Начался судебный процесс над убившим человека охотником-любителем

В Тарту прошло заседание по делу об убийстве жителя волости Эльва, который был застрелен из охотничьего ружья в мае этого года, пишет Postimees.
Этой весной, вечером 12 мая Лыунаская префектура получила вызов в связи со стрельбой на хуторе Кууди в волости Эльва. На месте происшествия полицейские обнаружили труп 59-летнего мужчины, в которого стреляли из охотничьего ружья и который погиб на месте.
По подозрению в убийстве полицейские задержали двух 53-летних охотников-любителей — братьев-близнецов Рихо и Тео Варблане. Первого вскоре освободили, второму брату было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обращении с оружием. Сегодня в Тартуском суде состоялось предварительное заседание по делу Тео.
На предварительном заседании обсуждалась возможность объединения дел Рихо Варблане и Тео Варблане. В настоящее время два уголовных дела разделены, и каждое дело рассматривается разными судьями. Сегодняшняя позиция защитника Хейки Кунинга заключалась в том, что, поскольку это уголовные дела в рамках одного события и с участием одного конкретного оружия, то нет правовых оснований для их разделения.
Прокурор Татьяна Тамм, наоборот, считает, что хотя речь идет о происходящих в одном месте событиях, обвинения братьев разные.
Судья Райна Пярн попросила защитника Кунинга для объединения уголовных дел обратиться к другому судье, который ведет дело Рихо Варблане.
Судопроизводство продолжится в ноябре.