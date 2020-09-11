Полиция продлевает запрет на ночную продажу алкоголя в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Для предотвращения распространения коронавируса полиция продлевает запрет на ночную продажу алкоголя в увеселительных заведениях и на предприятиях общепита Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Через неделю полиция совместно с Департаментом здоровья оценит необходимость в продлении этого ограничения.
Департамент здоровья предоставил прогноз рисков и предложение, на основании чего Идаский и Пыхьяский префекты решили продлить ограничение на продажу алкоголя в ночное время. По данным Департамента здоровья именно в Таллинне риск заражения сейчас наиболее высок, учитывая численность и плотность населения в столице. По состоянию на 10 сентября в Таллинне и Харьюмаа было 163 зараженных короновирусом. В Харьюмаа сейчас почти 23 случая заражения на 100 000 жителей, а в Таллинне – 32.
«В Таллинне и Харьюмаа больше всего зараженных в возрастной группе от 20 до 39 лет. По сравнению с прошлой неделей есть некоторый спад заболеваемости среди людей от 20 до 29 лет, но в общем нельзя сказать, что вирус отступает, поэтому я считаю разумным продлить запрет на ночную продажу алкоголя, опираясь на предложение Департамента здоровья», – сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани.
После установления 29 августа в Харьюмаа ограничения на ночную продажу алкоголя в увеселительных заведениях и предприятиях общепита один очаг исчез, но еще осталось пять активных очагов. Три активных очага есть основание связывать с употреблением алкоголя в общественных местах.
Полиция благодарит всех ответственных жителей Эстонии и предпринимателей, которые осознают необходимость этих ограничений. Идаский префект Тарво Крууп добавил, что в большинстве случаев предприятия придерживаются ограничений, но есть и единичные нарушения.
«Я благодарен тем предпринимателям, которые жертвуют своим доходом ради достижения нашей общей цели – прекратить распространение вируса. Продолжительность действия ограничения зависит от того, как все мы поведем себя. Чем безразличнее отношение к советам Департамента здоровья, тем дольше нам будет угрожать вирус», – сказал Крууп.
2 сентября Департамент полиции и погранохраны выслал соответствующее постановление электронным образом всем увеселительным заведениям и заведениям общественного питания Харьюмаа и Ида-Вирумаа.