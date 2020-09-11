Из Telia уходят клиенты: компания объясняет это агрессивным поведением конкурентов

Глава подразделения Telia Eesti по работе с частными клиентами Кристьян Вийльманн сказал, что цель такой работы по продажам - показать хорошие результаты в статистике переноса общедоступных номеров. Он добавил, что, хотя в этом году Telia лишилась большего количества номеров, чем приобрела, баланс переноса номеров в последние годы был положительным.

Вийльманн отметил, что перенос номера обычно инициируется телефонным звонком, который происходит в неожиданный для клиента момент и носит довольно навязчивый характер. «Такие звонки обычно основаны на навязчивых ценовых аргументах, но многие другие важные аспекты предоставления услуг, будь то качество распространения, пригодность и содержание услуги, добавленная стоимость и предложения лояльности, упускаются из виду», - сказал он.

Вийльманн заявил, что в то же время можно увидеть, как некоторые клиенты через некоторое время возвращаются в Telia либо из-за недовольства новым оператором, либо из желания получить прежнее качество обслуживания клиентов.

По его словам, переносы номеров также не отражают реальное состояние местного рынка мобильной связи. Вийльманн сказал, что у Telia в настоящее время чуть больше миллиона абонентов мобильной связи в Эстонии, и это число увеличилось почти на 50 000 во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Telia потеряла больше всего - 4 710 мобильных номеров - за первые восемь месяцев этого года. Tele2 потеряла 2031 номер, а Elisa заполучила 6719 новых номеров.