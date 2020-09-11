В Нарве открылся стадион, где можно заниматься не только спортом

“Это стадион для района, - рассказала директор Кренгольмской гимназии и председатель городского собрания Ирина Янович. - С восьми до трех в учебное время этот стадион будет использоваться учениками школы и детскими садами, директорам детских садов Põngerjas и Sipsik будут выданы ключи. Если полем будет пользоваться школа, амфитеатром и скамеечками будут пользовать детские сады.

Также в учебное время здесь будут уроки под открытым небом, которые очень активно вошли в нашу жизнь сейчас”.

Речь не только об уроках физкультуры, но и об остальных, “сидячих” предметах, для изучения которых можно использовать столы и скамейки, тоже установленные на стадионе.

“За неделю я уже видела, что учителя активно выходят на улицу, активно используют скамеечки, амфитеатр и новый парк, который у нас тут построен”.

С 15.00 до 21.00 стадион будет открыт для всех желающих. На ночь стадион, окруженный сетчатым забором, будет закрываться на замок и охраняться с помощью камер и датчиков движения.

“Это большой комплекс, который смогут использовать абсолютно все. Единственное, я бы хотела, чтобы все прочитали правила использования стадиона, - добавила Ирина Янович. - Потому что есть определенные моменты - на велосипедах сюда нельзя, на роликах нельзя. Очень бы хотелось, чтобы он сохранился в том состоянии, в котором есть сейчас, подольше”.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал на церемонии открытия, что это самый современный школьный стадион в Ида-Вирумаа. Его строительство было частью программы, согласно которой какой-либо крупный спортивный объект должен появиться у каждой городской школы.

В будущем программу планируется продолжать. По словам депутата Владимира Бутузова из комиссии по культуре и спорту, возможно, в следующем годовом бюджете будет учтено строительство следующего стадиона, но у какой школы он появится, пока не решено. Стадион Кренгольмской гимназии, по словам депутата, обошелся городскому бюджету почти в два миллиона евро.

Владимир Бутузов, который сам учился в этой школе, вспомнил также про вырубленный яблоневый сад.