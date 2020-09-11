Умер бессменный руководитель мясокомбината Nõo Тоомас Круустюк

Круустюк умер в возрасте 62 лет. Он руководил мясокомбинатом Nõo с момента его основания в 1992 году. Под руководством Тоомаса маленькое предприятие по производству мясного рулета под Тарту превратилось в крупный мясокомбинат, занимающийся экспортом. В Южной-Эстонии Nõo - один из крупнейших работодателей, он обеспечивает работой почти 200 человек.