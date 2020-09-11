Умер бессменный руководитель мясокомбината Nõo Тоомас Круустюк

В среду, 9 сентября умер основатель мясокомбината Nõo - бессменный руководитель и крупнейший акционер Тоомас Круустюк.
Круустюк умер в возрасте 62 лет. Он руководил мясокомбинатом Nõo с момента его основания в 1992 году. Под руководством Тоомаса маленькое предприятие по производству мясного рулета под Тарту превратилось в крупный мясокомбинат, занимающийся экспортом. В Южной-Эстонии Nõo - один из крупнейших работодателей, он обеспечивает работой почти 200 человек.
В конце августа Тоомаса Круустюка неожиданно поразил недуг. Он скончался от тяжелой болезни в ночь на 9 сентября в Тарту.
Совет AS Nõo Lihatööstus назначил новым исполняющим обязанности генерального директора и членом правления финансового директора Рагнара Лоова, который работает на предприятии 15 лет.