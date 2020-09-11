Галерея ⟩ "Мы - не помидоры": велосипедисты потребовали для себя более безопасной среды движения

Акция была организована таллиннским крылом социал-демократов, которых вдохновила вышедшая в телеэфир в минувший понедельник программа «Laser», где журналист Мария Карелл убедительно показала не только то, как опасна может быть езда на велосипеде по бульвару Каарли, но и то, как быстро и простыми средствами можно сделать ее безопаснее.