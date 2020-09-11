Галерея ⟩ "Мы - не помидоры": велосипедисты потребовали для себя более безопасной среды движения

В пятницу днем большое количество велосипедистов собралось в Таллинне на площади Вабадузе возле часов Свободы, чтобы потребовать от городских властей создания более безопасной среды для передвижения, пишет Postimees.
Акция была организована таллиннским крылом социал-демократов, которых вдохновила вышедшая в телеэфир в минувший понедельник программа «Laser», где журналист Мария Карелл убедительно показала не только то, как опасна может быть езда на велосипеде по бульвару Каарли, но и то, как быстро и простыми средствами можно сделать ее безопаснее.
Выступление принимавшего участие в программе заместителя главы Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа вывело из себя многих, и результатом стала сегодняшняя демонстрация.
В ее ходе горуправе столицы дали понять что, во-первых, велосипедистов в Таллинне значительно больше, чем считал Рюйтельмаа в своем телевыступлении, а во-вторых, велосипедисты - не помидоры, которые легко раздавить машиной: именно это произошло с размещенными на велодорожке помидорами в телепередаче, вышедшей в понедельник.