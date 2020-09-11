Карантин с понедельника требуется прибывающим в Эстонию из 29 стран

Исходя из уровня заражения коронавирусом, действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Люксембурга, Мальты, Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Германии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Швейцарии, Дании, Чехии, Венгрии и Великобритании, сообщил пресс-секретарь МИД Эстонии.

Ограничение свободы передвижения с наступающей недели не распространяется на прибывающих в Эстонию с Кипра, из Литвы, Лихтенштейна, Финляндии и Ватикана.

Сообщения относительно государств и ограничениях для прибывающих из этих стран размещены на сайте МИД.

7 августа Совет ЕС обновил список третьих стран, включив в него рекомендации о временных ограничениях и возможной отмене ограничений на не являющиеся неотложными поездки в ЕС, на основании которого в Эстонию можно въезжать из Австралии, Грузии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Уругвая и Новой Зеландии. На прибывающих из Канады и Туниса с 14 сентября распространяется двухнедельное ограничение свободы передвижения. При прибытии из других названных стран со следующей недели двухнедельное ограничение свободы передвижения не устанавливается

В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел призывает избегать поездок, за исключением европейских стран, в которых за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных и относительно которых нет ограничений на свободу передвижения.

С 1 сентября те, кто возвращается в Эстонию из подверженных риску COVID-19 стран, могут пройти тестирование на коронавирус в аэропорту и порту, чтобы сократить срок изоляции и вернуться к работе.