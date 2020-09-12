Эпидемиолог о коронавирусе: если вид деятельности подразумевает разъезды, его можно сменить

«Каждая жизнь для нас важна. И достаточно легкомысленно ставить на разные чаши весов наше здоровье и наше желание разъезжать по миру. Здоровье всегда важнее, а вид трудовой деятельности, если он связан с разъездами, можно сменить или несколько скорректировать. Разумеется, у молодых людей это получится проще. Все наши действия во время первой волны эпидемии были направлены, прежде всего, на то, чтобы защитить пожилых людей, которые входят в группу риска. Нам пришлось пойти на определенные ограничительные меры, и мы считаем, что мы очень правильно поступили", - сказала Донченко.