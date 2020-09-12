Эпидемиолог о коронавирусе: если вид деятельности подразумевает разъезды, его можно сменить

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в этот понедельник, 14 сентября, речь пойдет о распространении коронавирусной инфекции, а также новых ограничениях и мерах борьбы с заболеваемостью населения. В студии собрались медики, эпидемиологи, представители государственных структур, предприниматели и политики
По словам советника Департамента здоровья, эпидемиолога Ирины Донченко, неэтично противопоставлять экономический и так называемый человеческий фактор.
«Каждая жизнь для нас важна. И достаточно легкомысленно ставить на разные чаши весов наше здоровье и наше желание разъезжать по миру. Здоровье всегда важнее, а вид трудовой деятельности, если он связан с разъездами, можно сменить или несколько скорректировать. Разумеется, у молодых людей это получится проще. Все наши действия во время первой волны эпидемии были направлены, прежде всего, на то, чтобы защитить пожилых людей, которые входят в группу риска. Нам пришлось пойти на определенные ограничительные меры, и мы считаем, что мы очень правильно поступили", - сказала Донченко.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Вторая мировая волна" уже в этот понедельник, 14.09, в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.