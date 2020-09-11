Национальная опера просит Департамент здоровья о карантинном исключении для приезжих артистов

Приглашенные артисты приезжают в театр "Эстония", чтобы исполнять сольные партии в оперных постановках. Исполнители приезжают как с Украины, так и из России.

«Поскольку они прибывают из третьих стран, они должны соблюдать 14-дневное требование самоизоляции по прибытии в Эстонию», - поясняет национальная опера в письме, направленном в Департамент здоровья.

"Эстония" хотела бы сделать исключение для приглашенных исполнителей, чтобы они не помещались в карантин на две недели, а вместо этого подвергались двойному тестированию.

Это означает, что по прибытии в Эстонию они пройдут тест на коронавирус. В случае отрицательного результата теста первые семь дней должны пройти в ограниченной самоизоляции, когда можно ходить на работу и, например, в магазин, но при этом следует избегать ненужных контактов, а также следует держаться подальше от других во время работы.

Второй тест необходимо провести не ранее, чем через семь дней после результата первого теста, и если он окажется отрицательным, можно будет возобновить нормальную жизнь.

Однако Департамент здоровья не имеет возможности устанавливать исключения. По словам министра культуры Тыниса Лукаса, исключения могут быть установлены Департаментом полиции и погранохраны, котоорый, вероятно, также проконсультируется с Департаментом здоровья.