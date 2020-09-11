Пт, 11.09.2020
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Яна Тоом
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  • Микроавтомобиль попал в аварию на шоссе Таллинн-Тарту, водителя госпитализировали

Микроавтомобиль попал в аварию на шоссе Таллинн-Тарту, водителя госпитализировали

Mopeedauto, Aixam, liiklusvahend Foto Arvo Meeks/Valgamaalane

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Сегодня в 15.40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Лехмья, на 7-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, пишет Postimees.

По предварительным данным, автомобиль Peugeot, которым управлял 26-летний мужчина, сзади въехал в микроавтомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

Водитель микроавтомобиля доставлен в больницу. Оба водителя были трезвы.

На месте происшествия было несколько нарушено движение транспорта.

Более точные обстоятельства аварии будут выяснены в ходе производства.

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