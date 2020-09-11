Микроавтомобиль попал в аварию на шоссе Таллинн-Тарту, водителя госпитализировали

Сегодня в 15.40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Лехмья, на 7-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, пишет Postimees.
По предварительным данным, автомобиль Peugeot, которым управлял 26-летний мужчина, сзади въехал в микроавтомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина.
Водитель микроавтомобиля доставлен в больницу. Оба водителя были трезвы.
На месте происшествия было несколько нарушено движение транспорта.
Более точные обстоятельства аварии будут выяснены в ходе производства.