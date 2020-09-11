Армения продлила карантин до 2021 года

Решение принято с учетом того, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией в марте 2020 года, и что эпидемическая ситуация во всем мире остается напряженной.

«Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим. Данное решение приводится в действие после его публикации», — говорится в сообщении кабинета министров республики.

Впервые режим ЧП был объявлен в Армении в середине марта этого года, впоследствии он неоднократно продлевался. В последний раз — в августе.