Строители: новый закон Хельме лишь поощряет использование черной рабочей силы

Новый закон в основном усложняет жизнь предпринимателя из-за того что один работник сможет находиться в Эстонии 183 дня вместо 270, сказал Райво Ранд из строительной компании Rand & Tuulberg.

"Это повлияет на приток в страну квалифицированной рабочей силы", - отметил он, имея в виду, к примеру, сварщиков и производителей строительных деталей.

"Неизбежно их придется какое-то время обучать, около месяца, и тогда они смогут работать только пять месяцев, и это - самая большая проблема», - сказал он.

Ранд не видит причин, по которым право работы иностранных строительных рабочих в Эстонии должно ограничиваться шестью месяцами.