Пт, 11.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
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  • Строители: новый закон Хельме лишь поощряет использование черной рабочей силы
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Строители: новый закон Хельме лишь поощряет использование черной рабочей силы

Töölised ehitusplatsil. Ehitusfirmade hinnangul on neil sel aastal olukord veel hea, kuid kriis hakkab sinna hiilima uuel aastal.

ФОТО: Kristjan Teedema

Укороченные разрешения на работу и более сложные визовые требования только на руку пользователям нелегальной рабочей силы, говорят главы строительных компаний Эстонии о новом проекте закона об иностранцах, предложенном Мартом Хельме. Об этом пишет Äripäev.

Новый закон в основном усложняет жизнь предпринимателя из-за того что один работник сможет находиться в Эстонии 183 дня вместо 270, сказал Райво Ранд из строительной компании Rand & Tuulberg.

"Это повлияет на приток в страну квалифицированной рабочей силы", - отметил он, имея в виду, к примеру, сварщиков и производителей строительных деталей. 

"Неизбежно их придется какое-то время обучать, около месяца, и тогда они смогут работать только пять месяцев, и это - самая большая проблема», - сказал он.

Ранд не видит причин, по которым право работы иностранных строительных рабочих в Эстонии должно ограничиваться шестью месяцами.

Читайте подробнее в Äripäev.

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