Сб, 12.09.2020
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Петер Зашев
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  • Представитель Kredex: государству выгоднее поддерживать крупных предпринимателей, а не уходящих от налогов таксистов

Представитель Kredex: государству выгоднее поддерживать крупных предпринимателей, а не уходящих от налогов таксистов

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в этот понедельник, 14 сентября, речь пойдет о второй волне распространения коронавирусной инфекции.  

На этот раз в студии разгорелись нешуточные страсти. Когда речь зашла об экономических мерах и в том числе о пакете поддержки предприятиям,  обычные горожане, присутствовавшие на записи передачи, стали высказывать претензии в отношении государства, которое, по их мнению, поддерживает «олигархов» (имеется в виду Tallink), в то время как надо спасать мелкий бизнес, в том числе и предпринимателей-одиночек, например, таксистов.

На эти претензии исчерпывающе ответил приглашенный в студию специалист Kredex Михаил Кнут.

«Представьте себя на месте министра финансов. У вас есть компания, с годовым оборотом свыше трех миллиардов и с числом прямых работников порядка трех тысяч. При этом с этим концерном связана еще примерно тысяча предприятий Эстонии. С точки зрения Министерства финансов, вы кого будете поддерживать: компанию с большим оборотом, которая в течение нескольких лет платила высокие зарплаты работникам, а соответственно и связанные с ней налоги, изымая дивиденды, платила соответствующие налоги, или вы будете поддерживать таксиста, который половину оборота не указывает, а со второй половины оборота с помощью серых схем уходит от налогообложения?»

Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Вторая мировая волна" уже в этот понедельник, 14.09, в 20:30 на телеканале ETV+.  Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.  

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