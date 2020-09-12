Представитель Kredex: государству выгоднее поддерживать крупных предпринимателей, а уходящих от налогов таксистов

На этот раз в студии разгорелись нешуточные страсти. Когда речь зашла об экономических мерах и в том числе о пакете поддержки предприятиям, обычные горожане, присутствовавшие на записи передачи, стали высказывать претензии в отношении государства, которое, по их мнению, поддерживает «олигархов» (имеется в виду Tallink), в то время как надо спасать мелкий бизнес, в том числе и предпринимателей-одиночек, например, таксистов.

«Представьте себя на месте министра финансов. У вас есть компания, с годовым оборотом свыше трех миллиардов и с числом прямых работников порядка трех тысяч. При этом с этим концерном связана еще примерно тысяча предприятий Эстонии. С точки зрения Министерства финансов, вы кого будете поддерживать: компанию с большим оборотом, которая в течение нескольких лет платила высокие зарплаты работникам, а соответственно и связанные с ней налоги, изымая дивиденды, платила соответствующие налоги, или вы будете поддерживать таксиста, который половину оборота не указывает, а со второй половины оборота с помощью серых схем уходит от налогообложения?»