Заместитель волостного старейшины уходит в отставку из-за нашумевшего инцидента с убийством лисы

«Волостной старейшина должен руководить работой волостной управы и наилучшим образом представлять волость. Недавний случай, связанный со смертью лисы и ее последствиями, демонстрирует проблемы и неясности в управлении самоуправлением», - сказал Рыху, добавив, что он отвечает за управление муниципалитетом и поэтому решил уйти в отставку.

Председатель совета волости Хийумаа Айвар Вийдик сказал, что признает мужество Тоомаса, оказавшегося способным взять на себя ответственность в сложной ситуации.

«Я также верю, что все обстоятельства инцидента, который привел к кризису управления, скоро станут ясны, - добавил Вийдик. - Как председатель совета, я считаю сотрудничество с Тоомасом очень практичным и конструктивным».

Отставку Тоомаса Рыху с поста члена волостной управы волостное собрание обсудит на заседании следующей недели в четверг, 17 сентября.