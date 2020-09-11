Заместитель волостного старейшины уходит в отставку из-за нашумевшего инцидента с убийством лисы

Вице-старейшина волости Хийумаа Тоомас Рыху подал сегодня заявление об отставке. Он подчеркнул, что возьмет на себя ответственность за проблемы с управлением волостью, возникшие в этом районе, пишет Postimees.
«Волостной старейшина должен руководить работой волостной управы и наилучшим образом представлять волость. Недавний случай, связанный со смертью лисы и ее последствиями, демонстрирует проблемы и неясности в управлении самоуправлением», - сказал Рыху, добавив, что он отвечает за управление муниципалитетом и поэтому решил уйти в отставку.
Председатель совета волости Хийумаа Айвар Вийдик сказал, что признает мужество Тоомаса, оказавшегося способным взять на себя ответственность в сложной ситуации.
«Я также верю, что все обстоятельства инцидента, который привел к кризису управления, скоро станут ясны, - добавил Вийдик. - Как председатель совета, я считаю сотрудничество с Тоомасом очень практичным и конструктивным».
Отставку Тоомаса Рыху с поста члена волостной управы волостное собрание обсудит на заседании следующей недели в четверг, 17 сентября.
Инцидент, получивший широкую известность по всей Эстонии, произошел 24 августа в спортивном магазине в Кярдла на Хийумаа, куда забежала лиса. Лесной зверь забежал в ремонтную мастерскую магазина, куда за ним последовал Тоомас Ваннас, административный чиновник волости Хийумаа, и убил животное молотком. Ваннас, которого старейшина волости обвинил в нанесении ущерба репутации местного самоуправления, заявил, что не намерен уходить в отставку.