Четыре страны Европы хотят предложить безвизовый режим для белорусов

Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для белорусов на следующем внеочередном саммите Европейского союза. Там же представят пакет поддержки белорусского народа.

"Мы хотим предложить Белорусскому народу проект экономического сотрудничества", — сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах.