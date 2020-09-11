Таллиннская детская больница вводит запрет на посещения

В связи с новым ростом коронавирусной инфекции в стране Таллиннская детская больница с 14 сентября вводит запрет на посещение пациентов, в исключительных случаях посещение возможно по согласованию с лечащим врачом.
Посылки для пациентов можно будет оставить на стойке информации больницы с 12 до 19. Все входы в больницу, кроме двери приемной неотложной помощи, будут закрываться в 16:00 в будние и выходные дни.
Цель ограничений - защитить пациентов и снизить риск заболевания персонала.
Больница просит проявить понимание и следить за дальнейшими объявлениями.