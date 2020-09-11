Пт, 11.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Таллиннская детская больница вводит запрет на посещения

Tallinn Lastehaigla enneagsete vastsündinute intensiivravi perepalatite avamine.

ФОТО: Sander Ilvest

В связи с новым ростом коронавирусной инфекции в стране Таллиннская детская больница с 14 сентября вводит запрет на посещение пациентов, в исключительных случаях посещение возможно по согласованию с лечащим врачом.

Посылки для пациентов можно будет оставить на стойке информации больницы с 12 до 19. Все входы в больницу, кроме двери приемной неотложной помощи, будут закрываться в 16:00 в будние и выходные дни.

Цель ограничений - защитить пациентов и снизить риск заболевания персонала.

Больница просит проявить понимание и следить за дальнейшими объявлениями.

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