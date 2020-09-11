Пт, 11.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • На следующей неделе пройдет вакцинация диких животных от бешенства

На следующей неделе пройдет вакцинация диких животных от бешенства

Peegelkaamera klõpsatusi kuuldes jäi rebane küll viivuks kahtlustavalt meie poole vaatama, kuid lonkis peagi rahulikult edasi, nagu oleks ta laane ainus hingeline.

ФОТО: Marko Saarm

Ветеринарно-пищевой департамент на следующей неделе приступит к осенней вакцинации от бешенства лис и енотовидных собак в Северо-Восточной и Юго-Восточной Эстонии.

Ширина буферной зоны, в которой будет проводиться вакцинация, составляет 50 км от наземной границы с Россией и 30 км от реки Нарвы, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь департамента.

Разбрасывание вакцины начнется на наземной границе с Псковской областью и в приграничных районах на юг от Чудского озера. В конце недели вакцину будут разбрасывать в граничащих с рекой Нарвой районах Ида-Вирумаа.

По словам главного специалиста Ветеринарно-пищевого департамента Энель Нийн, вакцинировать диких животных от бешенства крайне важно. «Бешенство распространено, например, в России, Белоруссии и на Украине. Заболевание может вернуться в Эстонию как издалека, при ввозе не соответствующих требованиям домашних животных, так и непосредственным образом через границу, вместе с дикими животными. Поэтому важно, чтобы обитающие в приграничных районах лисы и енотовидные собаки были защищены от заболевания благодаря вакцинации», - сказала Нийн.

Бешенство — поражающее нервную систему людей и животных острое вирусное заболевание, являющееся смертельным. Более 95 процентов случаев бешенства среди людей вызваны контактом с больными собаками. Собаки и кошки могут заражаться бешенством от диких животных, поэтому важно, чтобы и домашних животных вакцинировали от бешенства, чтобы защитить их жизни и жизни людей. О животных с подозрением на бешенство следует немедленно сообщать ветеринару.

Для пероральной вакцинации диких животных используются специальные приманки, где в массе из рыбной муки спрятаны капсулы с жидкой вакциной от бешенства. Разбрасывание вакцины проводится с маломерных самолетов. Вакцину не разбрасывают над городами, населенными пунктами, дорогами и водоемами. Самолеты летают низко для лучшего обзора территории.

Найденные приманки с вакциной нельзя трогать. Если существует реальный риск, что вакцину могут найти дети или домашние животные, ее следует перенести в резиновых перчатках. Если содержащаяся в приманке вакцина попала на свежую рану, в глаза или рот, их следует тщательно промыть водой (кожу также промыть с мылом) и обратиться к семейному врачу. В период вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек следует содержать во дворах.

Владельцы домашних животных обязаны следить за регулярной вакцинацией их кошек и собак от бешенства. Вакцинация в зависимости от вакцины должна проводиться не реже чем раз в два года.

Дополнительная информация о вакцинации и график вакцинации доступны на сайте VTA, а также по адресу www.marutaud.ee .

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