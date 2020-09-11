Застрявшие на "ровном поле". Почему переговоры Британии и ЕС об окончательном брексите катятся к провалу

1 января 2021 года Великобритания перестанет быть частью единого рынка Евросоюза - рынка без неприятных для бизнеса таможенных границ, пошлин и квот. Чтобы они не появились, нужен новый договор о свободной торговле.

Когда в начале этого года Британия формально, но не фактически вышла из ЕС и начался годичный переходный период, многие говорили, что успеть договориться о новых торгово-экономических отношениях всего за год будет невозможно. Но Лондон и Брюссель не просто не успевают - они до сих пор не договорились вообще ни о чем, кроме графика переговоров.

А на этой неделе правительство Бориса Джонсона внесло в парламент проект закона, принятие которого грозит окончательно сорвать переговоры.

"Я служу дипломатом больше 30 лет, но не припомню, чтобы кто-то так быстро, преднамеренно и основательно торпедировал переговоры. Если вы верите в партнерство Британии и ЕС как верю я - не соглашайтесь с этим", - написал по поводу этого проекта посол Германии в Лондоне Андреас Микаэлис.

О чем именно не могут договориться Британия и 27 стран Евросоюза?

"Ровное поле"

Главное, о чем делегации на переговорах бесплодно спорят с начала года - это "level playing field". В буквальном переводе с брюссельского английского это - "ровное игровое поле", по сути же это выражение означает равные условия для бизнеса и торговли.

Если чуть подробнее, то Евросоюз хочет, чтобы Британия в обмен на свободный доступ на рынок ЕС обязалась соблюдать европейские правила в части государственной поддержки бизнеса, условий труда, экологических требований к производству и продукции и так далее.

Евросоюз опасается, что Британия, сбежав из-под надзора Европейской комиссии, начнет, например, субсидировать какие-то свои предприятия или отрасли - скажем, сферу информационных технологий - и те смогут демпинговать на континенте, "убивая" европейских конкурентов.

Почему упирается Британия?

Во-первых, с точки зрения брекситеров, они в принципе не для того все это затевали, чтобы и дальше подчиняться европейским законам и Европейскому суду.

Но кроме того, ЕС по сути требует от Британии подписаться не только под нынешними, но и под будущими правилами, какими бы они ни оказались.

Чисто теоретически можно представить, например, что в странах ЕС у власти оказались сплошь левые популисты и решили, что человек имеет право трудиться за те же деньги только один день в неделю. Европейская продукция, понятно, сильно вздорожает.

Британия же оставит привычную пятидневку. Тогда ЕС сочтет это нечестным конкурентным преимуществом - и начнет наказывать британские фирмы.