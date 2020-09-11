Пт, 11.09.2020
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Борис Тух
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Иностранных студентов и работников в Эстонии ждут новые ограничения

Valitsus arutab järgmise aasta riigieelarvet. Siseminister Mart Helme.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Правительство одобрило новый закон об иностранцах: поправки внесли существенные коррективы в пребывание в Эстонии иностранных студентов и рабочей силы, сообщает Rus.ERR.

Одно из главных изменений, которое касается пребывания иностранных студентов из третьих стран в Эстонии, касается их родственников: теперь их можно будет привезти в Эстонию лишь по истечении двух лет после начала учебы. Причина - увеличение числа студентов из исламских стран, которые зачастую используют высшее образование как предлог попасть в ЕС.

Если студент прервал учебу, то он должен будет в течение 30 дней покинуть Эстонию или получить другой легальный статус.

Что касается иностранной рабочей силы, то здесь ограничения коснутся, в первую очередь, оплаты труда: работодатель теперь будет вынужден платить иностранцу среднюю за прошлый год зарплату и за сезонные работы в том числе. 

Новые положения закона вызывают скепсис у работодателей и преподавателей, поскольку, по их оценке, приводят к ухудшению ситуации с поиском рабочей силы. 

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