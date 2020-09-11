Иностранных студентов и работников в Эстонии ждут новые ограничения

Одно из главных изменений, которое касается пребывания иностранных студентов из третьих стран в Эстонии, касается их родственников: теперь их можно будет привезти в Эстонию лишь по истечении двух лет после начала учебы. Причина - увеличение числа студентов из исламских стран, которые зачастую используют высшее образование как предлог попасть в ЕС.

Если студент прервал учебу, то он должен будет в течение 30 дней покинуть Эстонию или получить другой легальный статус.

Что касается иностранной рабочей силы, то здесь ограничения коснутся, в первую очередь, оплаты труда: работодатель теперь будет вынужден платить иностранцу среднюю за прошлый год зарплату и за сезонные работы в том числе.