Министр образования считает чрезмерными ограничения, вводимые в школах Таллинна, где большинство старших и даже средних классов в ближайшие дни отправляются на частичное дистанционное обучение, в то время как власти Таллинна уже не называют новые меры "желтым сценарием", хотя и говорят о необходимости рассредоточить школьников, пишет Rus.ERR.
О возможном скором введении так называемого "желтого сценария" на днях сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт, но сегодня он избегает этой формулировки, предпочитая говорить о дополнительных мерах для учеников старших классов. Каких именно, решает каждая школа самостоятельно.
"Речь идет не о переходе на дистанционное обучение в полном объеме, а о необходимости рассредоточения, или рассеивания учеников в помещениях", - сказал мэр.
Министр образования и науки называет это решение непропорциональным и настаивает: отправлять целые классы домой стоит только, если в них есть заразившиеся коронавирусом. Или отпускать на дистанционное обучение уже взрослых гимназистов, но исключительно для их же удобства.