Министр образования считает чрезмерными ограничения, вводимые в школах Таллинна

О возможном скором введении так называемого "желтого сценария" на днях сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт, но сегодня он избегает этой формулировки, предпочитая говорить о дополнительных мерах для учеников старших классов. Каких именно, решает каждая школа самостоятельно.

"Речь идет не о переходе на дистанционное обучение в полном объеме, а о необходимости рассредоточения, или рассеивания учеников в помещениях", - сказал мэр.