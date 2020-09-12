Видео ⟩ Одна рука на педали тормоза, другая — на руле. Женщина спасла 30 пожилых пассажиров автобуса от верной аварии

Обычно Лилли Тараканов не пользуется общественным транспортном. Почти всегдаа маршрут между родной деревней Колкья и Тарту она преодолевает на машине, но тем утром она оказалась в рейсовом автобусе. «Мне надо было забрать машину из города. На автобусе езжу не более пары раз в год», - сказала она.

Инцидент произошел в уездном автобусе Go Bus, пассажирами которого в основном были пожилые люди. «Видели бы вы этих чудесных дядечек и тетечек. Так мило там сидели!» - сказала Тараканов, которая во время часовой поездки общалась с Федором (Федор Медведев - отец ее подруги — С.П.)

Неподалеку от Тарту, при повороте налево с шоссе Йыхви — Тарту — Валга в сторону Арукуюла, Медведев и Тараканов услышали пронзительный крик. Это была подруга Тараканов Марика Кая, которая всегда садится в автобусе за водителем, чтобы смотреть вперед. «Автобус переехал через приподнятый пешеходный переход и уже двигался в сторону обочины. Было понятно, что дела плохи. Въедем либо в людей или в кювет. Или еще куда. Я знала, что у Лилли есть права, поэтому я крикнула ей, что с водителем что-то произошло», - сказала Кая. Сидевшая на заднем ряду Тараканов подняла голову: «Автобус был на полосе встречного движения и ехал в направлении пяти или шести автомобилей. Я быстро пробежала по проходу и оказалась рядом с водителем», - описала она.

Водителю стало плохо, поэтому он склонился на руль. «Картина открылась пугающая. Одной рукой я дотянулась до педали тормоза, а второй схватилась за руль», - рассказала Тараванов. По ее словам, ситуация была очень непростая: водитель не шевелился, а его нога все сильнее давила на педаль газа, поэтому автобус продолжал разгоняться. Автобус наехал на бордюр и проехал на красный сигнал светофора. «Я не могла нажать на тормоз до упора, потому что мы ехали в гору, а позади нас были фуры. Мы могли столкнуться», - припомнила она. Поэтому на протяжении 300-400 метров ей пришлось, стоя на четвереньках, одной рукой нажимать на тормоз, второй держать руль, а также смотреть на дорогу, чтобы увести автобус в безопасное место. В конечном итоге автобус удалось остановить рядом со зданием Департамента соцстрахования и кладбищем Пуйестеэ. «Немного резко затормозила, но все закончилось хорошо», - сказала она. Лилли поднялась с пола и посмотрела в сторону пассажиров. «Они просто стояли. Я крикнула, чтобы скорее вызывали скорую помощь», - вспоминает она. По словам вызвавшей скорую Марики Кая, пассажиры были в ступоре. «У всех был небольшой шок. И думать не хочу, чем бы все закончилось, если, например, Лилли поехала бы на следующем автобусе», - сказала Кая.

Вчера вечером Лилли Тараканов приехала на ярмарку, проходящую под Таллинном в Луйге. «Лук продаю и многое другое. Я же не герой какой-то, чтобы вы ради меня сюда специально приезжали», - радостно говорит Тараканов. Сама она не считает свой поступок особенным: «Действовала инстинктивно, времени на размышления не было».

По словам члена правления автобусной фирмы Go Bus Андрея Мяндла, ранее в его практике подобных инцидентов со столь счастливым концом не случалось. «Во время поездки водителям никогда не становилось настолько плохо. Разумеется, мы очень благодарны Тараканов. Она спасла и жизнь водителя, который в случае лобового столкновения пострадал бы больше всего», - сказал Мяндла.