Сб, 12.09.2020
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Яна Тоом

Минобороны РФ хочет убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Кремль.

ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

Министерство обороны России предлагает исключить боевые отравляющие вещества из списка видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых в стране запрещена. Соответствующий документ с изменениями в указ президента РФ от 1992 года был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 11 сентября, сообщает DW.

Все запасы химического оружия, хранившиеся на территории России, уничтожены, объясняет военное ведомство свою инициативу. Кроме того, Россия не вправе разрабатывать и производить химоружие, поскольку в 1997 году ратифицировала Конвенцию ООН о запрещении химического оружия, подчеркивает Минобороны РФ в пояснительной записке. Таким образом, наличие боевых отравляющих веществ в перечне запрещенных к реализации не имеет смысла, считают в ведомстве.

Отравление Алексея Навального

Между тем в последние недели такие вещества вновь оказались в центре внимания в связи с резонансным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Политику стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников россиянина его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого нервно-паралитического вещества группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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