Минобороны РФ хочет убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Все запасы химического оружия, хранившиеся на территории России, уничтожены, объясняет военное ведомство свою инициативу. Кроме того, Россия не вправе разрабатывать и производить химоружие, поскольку в 1997 году ратифицировала Конвенцию ООН о запрещении химического оружия, подчеркивает Минобороны РФ в пояснительной записке. Таким образом, наличие боевых отравляющих веществ в перечне запрещенных к реализации не имеет смысла, считают в ведомстве.

Отравление Алексея Навального

Между тем в последние недели такие вещества вновь оказались в центре внимания в связи с резонансным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Политику стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников россиянина его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней.