Белобровцев: Таллинн не станет массово отправлять детей по домам

«В среду вечером мы разослали директорам школ письмо, где было четко сказано, что город продолжает работать по "зеленому" сценарнию. Там также говорилось, что мы подчеркиваем, что пока мы не переходим к "желтому" сценарию», - сообщил Белобровцев.

«Дистанционное обучение обусловлено необходимостью рассредоточить детей. Мы считаем, что данная мера наиболее эффективна. И то же самое говорится в разосланной по школам Министерством образования в конце августа инструкции», - добавил вице-мэр.

Белобровцев сказал, что если, например, прочитать интервью с Майлис Репс дальше заголовка и вводной части, то можно узнать, что в действительности министр образования говорила о том, что если начать массово отправлять детей на дистанционное обучение, это было бы непропорциональным шагом.