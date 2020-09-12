Старейшина Пыхья-Таллинна продолжит прием жителей района на свежем воздухе.

На следующей неделе старейшина Пыхья-Таллинна будет принимать местных жителей на улице в разных частях района - в понедельник на улице Мадала, а во вторник на улице Паавли, сообщила в субботу пресс-служба районной управы.
«Мы стали проводить встречи на свежем воздухе после весеннего чрезвычайного положения. В итоге они принесли хорошие результаты и стало ясно, что стоит продолжать общение с гражданами в этом формате, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. - Проведение выездных приемов на свежем воздухе служит также одной из превентивных мер, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса».
Ярвелайд призвал пыхья-таллинцев поделиться своими предложениями и проблемами в понедельник в Пельгулинне и во вторник в Карьямаа.
Встречи состоятся:
В понедельник, 14 сентября, с 16 до 18 часов возле автобусной остановки "Кари" на улице Мадала;
Во вторник, 15 сентября, с 16 до 18 часов на углу улиц Паавли и Копли (Копли, 35б).