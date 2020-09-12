Старейшина Пыхья-Таллинна продолжит прием жителей района на свежем воздухе.

«Мы стали проводить встречи на свежем воздухе после весеннего чрезвычайного положения. В итоге они принесли хорошие результаты и стало ясно, что стоит продолжать общение с гражданами в этом формате, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. - Проведение выездных приемов на свежем воздухе служит также одной из превентивных мер, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса».