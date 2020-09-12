В Эстонии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 17 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось пять, в Йыгевамаа — один новый случай.

Из 17 новых случаев в Харьюмаа (13 в Таллинне), по имеющейся сейчас информации, два связаны с заражением, когда вирус был привезен из других стран (России и Украины). В трех случаях имел место близкий контакт с другим носителем вируса. Еще в трех случаях заражение произошло на работе или дома. В одном случае заражение произошло в детсаду. Обстоятельства других заражений устанавливаются.

Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает шесть активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City – десять, к очагу Courmet Coffee — 16 и к так называемому музыкальному очагу — шестеро заболевших. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев.

Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 994 человек, из которых заразились 177.

В Ида-Вирумаа добавилось пять новых случаев. В четырех случаях речь идет о заражении в кругу семьи. Один человек заразился на рабочем месте

Идаское региональное отделение работает с шестью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 заболевших). С так называемым очагом заражения Jõhvi Kelder связаны 15 человек, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения (три работника и два члена семьи). Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 451 человек, из которых заболели 70.

В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — заражение в кругу семьи (шесть человек), день рождения в Выру (16 человек, один из которых под наблюдением Ляэнеского регионального отделения) и путешествие в Италию (девять больных, пятеро находятся под наблюдением Ляэнеского регионального отделения). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находится 294 человек, из которых 36 больны.

Что касается зарегистрированных в Пярнумаа случаев, то речь идет о близких контактах с другими инфицированными. В Ляэнеском региональном отделении под наблюдением 35 человек, из которых заболели девять.

В Таллинне появятся два пункта для тестирования на коронавирус

10 сентября, у ворот Мяэ на Певческом поле вновь открылась палатка для тестирования на коронавирус, где людей будут обслуживать медсестры Medicum.

11 сентября у Saku Suurhall в Хааберсти открылся пункт SYNLAB. В палатках можно сдать анализ, подъехав как на машине, так и подойдя пешком. Убедительная просьба приходить вовремя и в маске.

В обоих пунктах сдать анализы можно с направлением семейного врача.