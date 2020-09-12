В Эстонии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2197 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 23 пробы дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 17 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось пять, в Йыгевамаа — один новый случай.
Из 17 новых случаев в Харьюмаа (13 в Таллинне), по имеющейся сейчас информации, два связаны с заражением, когда вирус был привезен из других стран (России и Украины). В трех случаях имел место близкий контакт с другим носителем вируса. Еще в трех случаях заражение произошло на работе или дома. В одном случае заражение произошло в детсаду. Обстоятельства других заражений устанавливаются.
Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает шесть активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City – десять, к очагу Courmet Coffee — 16 и к так называемому музыкальному очагу — шестеро заболевших. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев.
Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 994 человек, из которых заразились 177.
В Ида-Вирумаа добавилось пять новых случаев. В четырех случаях речь идет о заражении в кругу семьи. Один человек заразился на рабочем месте
Идаское региональное отделение работает с шестью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 заболевших). С так называемым очагом заражения Jõhvi Kelder связаны 15 человек, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения (три работника и два члена семьи). Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 451 человек, из которых заболели 70.
В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — заражение в кругу семьи (шесть человек), день рождения в Выру (16 человек, один из которых под наблюдением Ляэнеского регионального отделения) и путешествие в Италию (девять больных, пятеро находятся под наблюдением Ляэнеского регионального отделения). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находится 294 человек, из которых 36 больны.
Что касается зарегистрированных в Пярнумаа случаев, то речь идет о близких контактах с другими инфицированными. В Ляэнеском региональном отделении под наблюдением 35 человек, из которых заболели девять.
В Таллинне появятся два пункта для тестирования на коронавирус
10 сентября, у ворот Мяэ на Певческом поле вновь открылась палатка для тестирования на коронавирус, где людей будут обслуживать медсестры Medicum.
11 сентября у Saku Suurhall в Хааберсти открылся пункт SYNLAB. В палатках можно сдать анализ, подъехав как на машине, так и подойдя пешком. Убедительная просьба приходить вовремя и в маске.
В обоих пунктах сдать анализы можно с направлением семейного врача.
Департамент здоровья напоминает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей: часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Конечно, участники мероприятий могли бы установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
В больничном лечении нуждаются 14 человек
По состоянию на утро 12 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы 14 человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек. За сутки были выписаны два человека.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2252 человека. Из них истории болезни 1717 человек завершены (76,2%), у 535 человек (23,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 21,97.
Всего в Эстонии сделано почти 170 000 первичных тестов, из них 2655 , т.е. 1,56 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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