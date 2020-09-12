Парковка в Мустамяэ постепенно становится платной

И хотя местных жителей совершенно не устраивает подобное положение дел, районная управа не реагирует на жалобы людей. По адресу Таммсааре-теэ, 85 и 87 располагаются два 16-этажных многоквартирных дома, рядом с которыми практически отсутствует возможность для парковки автомобиля. Так, многие годы люди ставили машины на расположенной поблизости парковке. Недавно на въезда на площадку появились знаки, где сказано, что по ночам парковка на данной территории запрещена, а днем ей могут пользоваться исключительно клиенты располагающегося рядом магазина Grossi.

«Похоже, город делает все, чтобы заставить людей ставить машины на платных парковках, чтобы таким образом частные фирмы могли заработать на людях», - говорится в письме, отправленном местными жителями районным властям.

По заверению старейшины Мустамяэ Лаури Лаатса, в действительности все обстоит несколько иначе, но проблема парковки действительно стоит очень остро.

«На самом деле город много лет назад сдал эту парковку в аренду магазину Grossi. В Мустамяэ часто выделают небольшие парковки для магазинов. В противном случае посетителям будет не попасть в магазин», - сказал Лаатс.

Он добавил, что магазин Grossi уже на протяжении пяти лет платил городу за аренду парковки. Теперь там появились знаки, регулирующие порядок парковки. «Поскольку магазин арендует эту территорию, он имеет на это право, поскольку парковочные места предназначены для клиентов. Сейчас рядом с домами по адресу Таммсааре-теэ, 85 и 87 имеется платный парковочный дом, где можно оставить свой автомобиль. Учитывая размер Мустамяэ, а также количество зеленых зон, у нас нет иных возможностей решения вопросов парковки», - сказал Лаатс.

Упомянутый старейшиной паркинг Mauruse располагается по другую сторону Таммсааре-теэ. Сутки парковки стоят 5 евро, зато месячная карта обойдется в 20 евро. Для тех, кому никогда не приходилось платить за парковку, данный ценник кажется высоким, но, по словам Лаатса, иных вариантов нет.

«Автовладельцы должны понимать, что при покупке машины у них появляются не только возможности и права, но и обязанности. Покупка дорожного страхования, прохождение техосмотра и обслуживание автомобиля — обо всем этом должен заботиться автовладелец. Почему люди считают, что парковка является чем-то таким, что должно быть доступно каждому бесплатно?» - вопрошает старейшина.

Лаатс сообщил, что как у упомянутых ранее домов, так и во всем Мустамяэ станут тщательнее следить за парковкой на перекрестках, поэтому во многих местах вскоре будет нанесена желтая разметка. Несмотря на то, что закон запрещает парковать автомобиль на перекрестке, испытывающие проблемы с поиском свободных парковочных мест автомобилисты нередко нарушают данное правило.

«В юридическом смысле, те места, о которых мы говорим, даже не существует. И если мы наглядно напомним об этом людям, станет понятно, что в действительности возможностей для парковки еще меньше», - сказал Лаатс.

По его словам, это делается для того, чтобы обеспечить доступ к домам для транспортных средств оперативных служб — полиции, пожарных или скорой помощи. А также для того, чтобы неправильно припаркованные автомобили не мешали движению пешеходов.

Лаатс подтвердил, что в районе ощущается острая нехватка парковочных мест, а решить проблему можно с помощью альтернативных вариантов. Парковочные дома относятся к их числу. Первый парковочный дом построен, а вскоре подобные возможности появятся и в других районах города.

Согласно исследованиям, в Мустамяэ не хватает 16 000 парковочных мест. Всего в районе около 32 000 квартир. Если считать, что на каждую квартиру приходится по одной машине, то получится, что половина потребностей района не покрыта. По мнению Лаатса, каждый день в Мустамяэ тысячи автомобилистов нарушают правила парковки.