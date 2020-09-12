Сб, 12.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
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Полиция в Латвии не будет проводить спецрейдов по контролю прибывших из Эстонии

Латвийская полиция.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

После того как Эстония попала в список стран, по приезде из которых в Латвии нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию, латвийская полиция продолжит обеспечивать контроль над приезжими, но специальных рейдов рядом с границей проводить не будет.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Латвии Симона Гравите, полиция, как и ранее, продолжит работать в усиленном режиме, обеспечивая выполнение правил правительства о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Полиция получает от Государственной пограничной охраны (ГПО) анкеты лиц, прибывших в Латвию, с обязательством соблюдать самоизоляцию, но это распространяется только на тех людей, кто для прибытия в Латвию воспользовался международным пассажирским транспортом. 

Пресс-секретарь ГПО Кристине Петерсоне сообщила, что ГПО не восстановила пограничный контроль на границе Латвии и Эстонии, но повседневно ведет иммиграционный контроль на внутренних границах и в случае необходимости поддерживает Госполицию. 

Самоизоляцию не должны соблюдать лица, пересекающие Латвию транзитом, то есть в течение 12 часов и без ночевки на ее территории. Для жителей приграничных городов Валка и Валга предусмотрены особые условия.

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