Добрые традиции и новые решения: до поэтического фестиваля в Тарту добрались многие, но не все

«Тарту стал одним из фестивальных центров русской поэзии еще в 2013 году, когда на фестиваль, носивший тогда другое имя, приехали авторы не только из Таллинна, но и из Санкт-Петербурга. Например, поэты Дмитрий Григорьев и Валерий Земских стали постоянными участниками фестиваля», - сказала с гордостью организатор фестиваля Людмила Казарян.

В этом году часть мероприятия связана с проектом «Кинозал» - демонстрацией записей выступлений поэтов и видеопоэзии. Кроме того, не имевшие возможности приехать в Эстонию поэты из России, США, Германии, Израиля, Казахстана выступили посредством Зум-конференции.

Фестиваль проходил в стенах Библиотеки Тартуского университета и городской библиотеки имени О. Лутса.

Среди сумевших добраться до Тарту был участник рижской поэтической группы «Орбита» Семен Ханин, модератором авторского вечера которого был доцент Тартуского университета Роман Лейбов. Также из столицы Латвии приехали поэт Милена Макарова, Ирина Зиновчик и Ирина Блажевич.

Поэт Семен Ханин и модератор его авторского вечера Роман Лейбов. ФОТО: Ксения Федорова

Для участия в фестивале прибыли из Финляндии такие поэты, как Юкка Маллинен, Леонид Яковлев, Татьяна Перцева и Наталия Мери.

Из эстонских поэтов, пишущих на русском языке, присутствовали Надежда Валк, Дина Гаврилова, Игорь Котюх, Пи Филимонов, и Марина Викторова, а также пишущие на эстонском и на языке сету Таавет Атлас и Мерле Яагер.

Состоялась лекция профессора Тартуского университета Татьяны Степанищевой, посвященная биографии В.А.Жуковского («Женщины в жизни Жуковского»), ставшая, несомненно, одним из кульминационных и волнующих моментов мероприятия.

Татьяна Степанищева, лекция «Женщины в жизни Жуковского». ФОТО: Ксения Федорова