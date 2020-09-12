Сб, 12.09.2020
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Андрей Канте
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  • 17-летний водитель без прав врезался в автомобиль Сил обороны: военнослужащие попали в больницу

17-летний водитель без прав врезался в автомобиль Сил обороны: военнослужащие попали в больницу

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

В пятницу, 11 сентября, на шоссе Таллинн - Нарва произошло ДТП с участием автомобиля Сил обороны, в котором пострадали два человека сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на 65-м километре шоссе Таллинн - Нарва в волости Кадрина. Автомобиль Mercedes-Benz CLK 320, за рулем которого находился не имевший водительских прав 17-летнйи молодой человек, врезался сзади во внедорожник Сил обороны. В результате ДТП пострадало двое военнослужащих.

С места происшествия скорая помощь доставила в Ракверскую больницу 21-летнего водителя внедорожника Сил обороны и 19-летнего военнослужащего, сидевшего на заднем пассажирском сиденье.

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