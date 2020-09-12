17-летний водитель без прав врезался в автомобиль Сил обороны: военнослужащие попали в больницу

Инцидент имел место на 65-м километре шоссе Таллинн - Нарва в волости Кадрина. Автомобиль Mercedes-Benz CLK 320, за рулем которого находился не имевший водительских прав 17-летнйи молодой человек, врезался сзади во внедорожник Сил обороны. В результате ДТП пострадало двое военнослужащих.