Хельме о встрече с Кальюлайд: можно и не приглашать, если это так неприятно

Начиная со вчерашнего дня Кальюлайд проводит встречи с главами парламентских партий, чтобы обсудить ключевые вопросы нового политического сезона. Общественность обратила внимание, что по сравнению со встречами с другими главами политических сил в этот раз Кальюлайд выглядела более хмурой.

«Весной фракция соцдемов пригласила меня в гости, чтобы обсудить разные темы, и, разумеется, я согласился. Как и Кальюлайд, я считаю, что люди должны общаться, даже если их взгляды не совпадают», - сообщил Хельме в соцсетях.