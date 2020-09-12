Сб, 12.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Хельме о встрече с Кальюлайд: можно и не приглашать, если это так неприятно

Хельме о встрече с Кальюлайд: можно и не приглашать, если это так неприятно

Президент Керсти Кальюлай и министр финансов Мартин Хельме после встречи.

ФОТО: Presidendi kantselei

Вчера соцсети взбудоражила совместная фотография Мартина Хельме (EKRE) и президента Керсти Кальюлайд, которая была сделана после их встречи, пишет Postimees.

Начиная со вчерашнего дня Кальюлайд проводит встречи с главами парламентских партий, чтобы обсудить ключевые вопросы нового политического сезона. Общественность обратила внимание, что по сравнению со встречами с другими главами политических сил в этот раз Кальюлайд выглядела более хмурой.

«Весной фракция соцдемов пригласила меня в гости, чтобы обсудить разные темы, и, разумеется, я согласился. Как и Кальюлайд, я считаю, что люди должны общаться, даже если их взгляды не совпадают», - сообщил Хельме в соцсетях.

«С другой стороны, можно и не приглашать, если это так неприятно. Разумеется, невежливо раскрывать темы разговора с глазу на глаз, но могу лишь отметить, что среди прочего обсуждался как бюджет и розовые платья, так и толстовки с надписями. Как данная беседа сказалась на настроении ее участников, можно увидеть на фотографии. Я готов прийти снова, если предложат кофе и пирожные!» - сообщил Хельме.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back