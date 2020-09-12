Таллинн ищет строителя нового корпуса Ируского попечительского дома

Департамент городского имущества объявил конкурс госпоставки для поиска предприятия, которое осуществит строительство. Корпус должен быть готов к концу следующего года, а принять первых пациентов в начале 2022 года, сообщила в субботу пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, отвечающей за социальную сферу, наконец будет реализован проект, который находился в разработке долгое время.

«Число нуждающихся в сестринской помощи пожилых людей постоянно растет и созданием такого корпуса мы хотим смягчить проблему недоступности этой услуги, - пояснила Бетина Бешкина. – Очень сложно найти места для пожилых, у которых диагностирована деменция, для разрешения этой проблемы в новом центре будут созданы отдельные подразделения. В строящемся корпусе будет сто койко-мест, в нем получат помощь люди, чье состояние здоровья или нужда в помощи требуют круглосуточного наблюдения. Для улучшения качества услуги здесь будет применяться современная и удобная технология по уходу».

Общая стоимость проекта составляет 7,7 млн евро.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, цель – построить возле Ируского попечительского дома двухэтажное здание, которое будет соединено галереей с уже имеющимся домом.

«Также людям, испытывающим трудности с передвижением, будет обеспечен доступ на разные этажи и возможности для эвакуации, - сказала Эха Вырк. – Попечительский дом за годы работы был расширен и разные части здания объединены в один комплекс с помощью галерей. Новый центр сестринской помощи появится на месте большой кухни, строительство которой было начато десять лет назад, но так и не завершилось».