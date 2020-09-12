Медведев не сумел пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису

"Я разочарован, так как вел в двух сетах. Однако стоит похвалить Доминика. Спасибо турниру за прошедшие три недели. Увидимся в следующем году, надеюсь, соревнования пройдут при ревущей толпе, которая так меня любит", - написал Даниил в Twitter .