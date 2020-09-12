Во время учений резервисты будут осваивать новые автоматы R-20 Rahe

В ходе начавшегося в четверг сбора резерва 1-й пехотной бригады Вируского пехотного батальона первые 50 офицеров и унтер-офицеров проходят обучение новому автоматическому оружию Сил обороны R-20 Rahe.
«Мужчины и женщины, которые сегодня проходят здесь обучение обращению с оружием, являются настоящим ядром нашего батальона, которое будет руководить нашими людьми в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Вот почему они должны первыми узнать новое оружие и тем самым значительно ускорить формирование частей», - сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга.
Помимо учений R-20 Rahe, на учениях, которые завершатся субботу, проходят различные упражнения по планированию для офицеров и учения по боевой готовности для унтер-офицеров.
«На учениях присутствуют и командиры подразделений, и фельдфебели, благодаря чему информация доведена до всех, а также обеспечивается совместная связь на уровне подразделений», - сказал участвующий в учениях лейтенант запаса Ивар Май.
В эти выходные помимо резервистов пехотного батальона Ru 20 Rahe обучение проходят также офицеры и унтер-офицеры резерва пионерского батальона.