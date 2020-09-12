Сб, 12.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

Во время учений резервисты будут осваивать новые автоматы R-20 Rahe

Презентация автоматического оружия LMT R20 RAHE.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В ходе начавшегося в четверг сбора резерва 1-й пехотной бригады Вируского пехотного батальона первые 50 офицеров и унтер-офицеров проходят обучение новому автоматическому оружию Сил обороны R-20 Rahe.

«Мужчины и женщины, которые сегодня проходят здесь обучение обращению с оружием, являются настоящим ядром нашего батальона, которое будет руководить нашими людьми в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Вот почему они должны первыми узнать новое оружие и тем самым значительно ускорить формирование частей», - сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга.

Помимо учений R-20 Rahe, на учениях, которые завершатся субботу, проходят различные упражнения по планированию для офицеров и учения по боевой готовности для унтер-офицеров.

«На учениях присутствуют и командиры подразделений, и фельдфебели, благодаря чему информация доведена до всех, а также обеспечивается совместная связь на уровне подразделений», - сказал участвующий в учениях лейтенант запаса Ивар Май.

В эти выходные помимо резервистов пехотного батальона Ru 20 Rahe обучение проходят также офицеры и унтер-офицеры резерва пионерского батальона.

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