Во время учений резервисты будут осваивать новые автоматы R-20 Rahe

«Мужчины и женщины, которые сегодня проходят здесь обучение обращению с оружием, являются настоящим ядром нашего батальона, которое будет руководить нашими людьми в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Вот почему они должны первыми узнать новое оружие и тем самым значительно ускорить формирование частей», - сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга.

Помимо учений R-20 Rahe, на учениях, которые завершатся субботу, проходят различные упражнения по планированию для офицеров и учения по боевой готовности для унтер-офицеров.

«На учениях присутствуют и командиры подразделений, и фельдфебели, благодаря чему информация доведена до всех, а также обеспечивается совместная связь на уровне подразделений», - сказал участвующий в учениях лейтенант запаса Ивар Май.