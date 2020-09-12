Цены на дизельное топливо упали до пятилетнего минимума

Вечером в пятницу крупнейшие топливные заправки снизили стоимость литра дизельного топлива до 0,929 евро. В последний раз дизель стоил так мало в январе 2016 года, то есть почти пять лет назад, пишет Postimees.
«Нынешнее снижение цен обусловлено удешевлением топлива на мировых рынках», - сообщил вечером в пятницу руководитель отдела ценообразования на моторное топливо предприятия Circle K Eesti AS Индрек Сасси, которое первым в Эстонии пошло на снижение цен.
В последние недели стоимость нефти Brent и WTI действительно ощутимо снизилась, держась на отметке ниже 40 долларов за баррель. Низкая цена на дизельное топливо также обусловлено весенним решением правительства о снижении акциза на дизель с 1 мая. Тогда цены сразу же снизились до 0,999 евро. И все это время цена не превышала один евро. Благодаря самой низкой цене на дизельное топливо среди стран Балтии занимающиеся грузоперевозками предприятия стали снова заправляться в Эстонии, а не Литве или Латвии.
Пару недель назад собственник Olerex Антти Моппель сказал Postimees, что рост продаж дизельного топлива настолько впечатляет, что если все будет продолжаться в том же духе, к концу года налоговые поступления могут оказаться выше, чем в случае, если бы государство оставило в силе более высокие акцизные ставки.