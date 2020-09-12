Цены на дизельное топливо упали до пятилетнего минимума

В последние недели стоимость нефти Brent и WTI действительно ощутимо снизилась, держась на отметке ниже 40 долларов за баррель. Низкая цена на дизельное топливо также обусловлено весенним решением правительства о снижении акциза на дизель с 1 мая. Тогда цены сразу же снизились до 0,999 евро. И все это время цена не превышала один евро. Благодаря самой низкой цене на дизельное топливо среди стран Балтии занимающиеся грузоперевозками предприятия стали снова заправляться в Эстонии, а не Литве или Латвии.