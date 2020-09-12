Сб, 12.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

Цены на дизельное топливо упали до пятилетнего минимума

Дизельное топливо.

ФОТО: Tairo Lutter

Вечером в пятницу крупнейшие топливные заправки снизили стоимость литра дизельного топлива до 0,929 евро. В последний раз дизель стоил так мало в январе 2016 года, то есть почти пять лет назад, пишет Postimees.

«Нынешнее снижение цен обусловлено удешевлением топлива на мировых рынках», - сообщил вечером в пятницу руководитель отдела ценообразования на моторное топливо предприятия Circle K Eesti AS Индрек Сасси, которое первым в Эстонии пошло на снижение цен.

В последние недели стоимость нефти Brent и WTI действительно ощутимо снизилась, держась на отметке ниже 40 долларов за баррель. Низкая цена на дизельное топливо также обусловлено весенним решением правительства о снижении акциза на дизель с 1 мая. Тогда цены сразу же снизились до 0,999 евро. И все это время цена не превышала один евро. Благодаря самой низкой цене на дизельное топливо среди стран Балтии занимающиеся грузоперевозками предприятия стали снова заправляться в Эстонии, а не Литве или Латвии.

Пару недель назад собственник Olerex Антти Моппель сказал Postimees, что рост продаж дизельного топлива настолько впечатляет, что если все будет продолжаться в том же духе, к концу года налоговые поступления могут оказаться выше, чем в случае, если бы государство оставило в силе более высокие акцизные ставки.

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