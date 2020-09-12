Защита Колесниковой обжаловала ее заключение под стражу

Защита члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подала в суд Партизанского района Минска жалобу на решение прокурора, санкционировавшего ее заключение под стражу. Об этом сообщила адвокат политика Людмила Казак. "Жалоба направлена в суд", - цитирует Казак агентство "Интерфакс-Украина". Защита просит отменить Колесниковой меру пресечения.

Также стало известно, что Колесникову перевели в Жодино (Минская область), "без объяснения причин". Об этом сообщили в штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Как передал корреспондент DW, это значит, что ее поместили в СИЗО при тюрьме №8.