Сб, 12.09.2020
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Яна Тоом
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Защита Колесниковой обжаловала ее заключение под стражу

Мария Колесникова.

ФОТО: Sergei Grits/AP

В Белоруссии не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко, пишет DW.

Защита члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подала в суд Партизанского района Минска жалобу на решение прокурора, санкционировавшего ее заключение под стражу. Об этом сообщила адвокат политика Людмила Казак. "Жалоба направлена в суд", - цитирует Казак агентство "Интерфакс-Украина". Защита просит отменить Колесниковой меру пресечения.

Также стало известно, что Колесникову перевели в Жодино (Минская область), "без объяснения причин". Об этом сообщили в  штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Как передал корреспондент DW, это значит, что ее поместили в СИЗО при тюрьме №8.

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