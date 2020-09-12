Картина дня: героический поступок пассажирки автобуса, обстановка на границе с Латвией и спад цен на дизельное топливо

В Эстонии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2197 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 23 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Видео 〉 Одна рука на педали тормоза, другая — на руле. Женщина спасла 30 пожилых пассажиров автобуса от верной аварии

В среду, 9 сентября, утром в Тартумаа водителю рейсового автобуса стало плохо во время поездки, поэтому он в бессознательном состоянии завалился на руль. Автобус отклонился на полосу встречного движения, но благодаря быстрым и решительным действиям одного из пассажиров водителю автобуса и 30 пожилым пассажирам удалось избежать худшего. Читать далее...

Хельме о встрече с Кальюлайд: можно и не приглашать, если это так неприятно

Вчера соцсети взбудоражила совместная фотография Мартина Хельме (EKRE) и президента Керсти Кальюлайд, которая была сделана после их встречи. Читать далее...

Цены на дизельное топливо упали до пятилетнего минимума

Вечером в пятницу крупнейшие топливные заправки снизили стоимость литра дизельного топлива до 0,929 евро. В последний раз дизель стоил так мало в январе 2016 года, то есть почти пять лет назад. Читать далее...

Парковка в Мустамяэ постепенно становится платной

Жители высоток, расположенных на Таммсааре-теэ в Таллинне, больше не могут бесплатно парковать свои автомобили на площадке рядом с домом. Вместо этого жильцам домов советуют оставлять машины в расположенном через дорогу парковочном доме. Читать далее...

От редакции 〉 Таллинн принимает меры, страна наблюдает

Нынешняя неделя ознаменовалась введением в Таллинне так называемого желтого сценария, согласно которому в городских учреждениях должны начать соблюдать ограничения, извлекать запасы средств индивидуальной защиты, исключать излишние контакты и командировки. Читать далее...

Полиция в Латвии не будет проводить спецрейдов по контролю прибывших из Эстонии

После того как Эстония попала в список стран, по приезде из которых в Латвии нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию, латвийская полиция продолжит обеспечивать контроль над приезжими, но специальных рейдов рядом с границей проводить не будет. Читать далее...

Минобороны РФ хочет убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Министерство обороны России предлагает исключить боевые отравляющие вещества из списка видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых в стране запрещена. Соответствующий документ с изменениями в указ президента РФ от 1992 года был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 11 сентября. Читать далее...