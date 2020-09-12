Картина дня: коронадетективы, дорожный налог в Таллинне, героизм пассажирки автобуса и высокий спрос на спорткары

В Эстонии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2197 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 23 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Коронадетективы Департамента здоровья идут по следам коронавируса

Коронадетективы Лыунаского региона Департамента здоровья обсуждают распространение коронавирусной инфекции на юге Эстонии, предупреждают инфицированных людей, чтобы те оставались дома, и исследуют их контакты, которым, в свою очередь, тоже рекомендуют оставаться дома. Читать далее...

Видео 〉 Одна рука на педали тормоза, другая — на руле. Женщина спасла 30 пожилых пассажиров автобуса от верной аварии

В среду, 9 сентября, утром в Тартумаа водителю рейсового автобуса стало плохо во время поездки, поэтому он в бессознательном состоянии завалился на руль. Автобус отклонился на полосу встречного движения, но благодаря быстрым и решительным действиям одного из пассажиров водителю автобуса и 30 пожилым пассажирам удалось избежать худшего. Читать далее...

Хельме о встрече с Кальюлайд: можно и не приглашать, если это так неприятно

Вчера соцсети взбудоражила совместная фотография Мартина Хельме (EKRE) и президента Керсти Кальюлайд, которая была сделана после их встречи. Читать далее...

Цены на дизельное топливо упали до пятилетнего минимума

Вечером в пятницу крупнейшие топливные заправки снизили стоимость литра дизельного топлива до 0,929 евро. В последний раз дизель стоил так мало в январе 2016 года, то есть почти пять лет назад. Читать далее...

Неожиданно: эстонцы и в кризис активно покупают спортивные автомобили

Хотя продажи автомобилей в Эстонии за восемь месяцев этого года упали на треть, в глаза бросается один класс автомобилей, продажи которых опережают прошлогодние - а именно, спорткары. Читать далее...

Парковка в Мустамяэ постепенно становится платной

Жители высоток, расположенных на Таммсааре-теэ в Таллинне, больше не могут бесплатно парковать свои автомобили на площадке рядом с домом. Вместо этого жильцам домов советуют оставлять машины в расположенном через дорогу парковочном доме. Читать далее...

Кальюлайд предлагает ввести в Таллинне дорожный налог

Член Рийгикогу и председатель таллиннской фракции социал-демократов Раймонд Кальюлайд предложил, среди прочего, ввести в Таллинне дорожный налог, чтобы за счет него финансировать строительство приличных пешеходных и велосипедных дорожек. Читать далее...

От редакции 〉 Таллинн принимает меры, страна наблюдает

Нынешняя неделя ознаменовалась введением в Таллинне так называемого желтого сценария, согласно которому в городских учреждениях должны начать соблюдать ограничения, извлекать запасы средств индивидуальной защиты, исключать излишние контакты и командировки. Читать далее...

ФОТО 〉 В Тарту горела квартира в многоэтажке, огнем был объят даже балкон

В Тартуcком районе Аннелинна, в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома на улице Мыйзавахе возник пожар. К приезду спасателей огонь распространился и на балкон. Читать далее...

Полиция в Латвии не будет проводить спецрейдов по контролю прибывших из Эстонии

После того как Эстония попала в список стран, по приезде из которых в Латвии нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию, латвийская полиция продолжит обеспечивать контроль над приезжими, но специальных рейдов рядом с границей проводить не будет. Читать далее...

Минобороны РФ хочет убрать боевые яды из списка запрещенных к продаже

Министерство обороны России предлагает исключить боевые отравляющие вещества из списка видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых в стране запрещена. Соответствующий документ с изменениями в указ президента РФ от 1992 года был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 11 сентября. Читать далее...

Неужели бабье лето? Новая неделя обещает до +22 градусов тепла

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается относительно теплая осенняя погода, к среде максимальная температура воздуха составит до 22 градусов. Читать далее...