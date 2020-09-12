Коронадетективы Департамента здоровья идут по следам коронавируса

Утро среды, когда общественность получает сообщение о том, что владельцы раллийного пропуска номер шесть должны внимательно следить за своим здоровьем. Первый зритель ралли Эстония дал положительный результат теста на коронавирус.

Людей с пропуском номер шесть могло находиться на трассе около тысячи, плюс билетные контролеры, организаторы парковок и тем, кто подходил и предупреждал, что маска должна быть надета постоянно.

«Юлия, я думаю, ты смогла заснуть сегодня вечером и не очень волновалась насчет того, что это может продолжиться?» - спрашивает Лухт.

Старший инспектор Юлия Аллас, которая по причине легкой простуды находится дома и болтает по скайпу, говорит: «Я надеюсь, что этот человек сказал, как он на самом деле себя вел».

Первый заболевший посетитель ралли старался быть очень осторожным, правильно надевал маску, дезинфицировал руки. Утром в последний день ралли он почувствовал, что кашель становится все хуже, пробыл у трассы всего час и ушел.

На карту нанесены все маршруты движения, все прилавки с едой.

"Я бы не сказала, что за этим последует что-то плохое", - говорит Аллас, но быстро добавляет: «Если это все правда».

Как часто она задумывается об этом? "Это зависит от того, насколько честным был человек в своем первом разговоре,\. Если в информации есть несоответствие, возникает сомнение в том, что нам говорят правду. Затем последуют третий и четвертый звонки, чтобы получить всю правдивую информацию».

Кто выгуливает собаку?

Вот комната, где вместе собираются коронадетективы Лыунаского региона Департамента здоровья, которые, словно мисс Марпл, с начала марта обсуждают распространение коронавирусной инфекции на юге Эстонии, предупреждают инфицированных людей, чтобы те оставались дома, и исследуют их контакты, которым, в свою очередь, тоже рекомендуют они оставаться дома.

Это те люди, которые заботятся о том, чтобы местное самоуправление доставило пакет с едой к двери инфицированного человека, живущего в одиночестве, и продумывает, например, как можно выгулять собаку из живущей в многоквартирном доме зараженной семьи, потому что инфицированный человек не должен переступать порог входной двери.

"Год назад Департамент здоровья была совершенно невидим, о нем никто ничего не знал", - говорит Лухт. Разве что в Тарту организация была на слуху, когда в канале Анне обнаружились коли-бактерии. Сине-зеленые водоросли, бассейны, питьевая вода - много разных направлений. Но начиная с марта все ресурсы ушли в коронавирус.

Офис департамента в Лыунаском регионе сейчас на ремонте. Большой экран для видеоконференцсвязи в конференц-зале с изображением еще справляется, а вот с голосом - нет. Время от времени кто-то просовывает голову и что-то говорит о вентиляции, но Лухт отмахивается: «Потом!»