Сб, 12.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Коронадетективы Департамента здоровья идут по следам коронавируса

Работники Лыунаского региона Департамента здоровья

ФОТО: Margus Ansu

Она бросает стальной взгляд на страницу календаря и подсчитывает даты. Глава Департамента здоровья по Лыунаскому региону Тийя Лухт высчитывает, когда можно будет спокойно сказать, что чемпионат мира по ралли, прошедший в Южной Эстонии, не привел ко вспышке коронавируса. Возможно, это будет в середине новой недели. Она еще не знает. Счетчик тикает, пишет Postimees.

Утро среды, когда общественность получает сообщение о том, что владельцы раллийного пропуска номер шесть должны внимательно следить за своим здоровьем. Первый зритель ралли Эстония дал положительный результат теста на коронавирус.

Людей с пропуском номер шесть могло находиться на трассе около тысячи, плюс билетные контролеры, организаторы парковок и тем, кто подходил и предупреждал, что маска должна быть надета постоянно.

«Юлия, я думаю, ты смогла заснуть сегодня вечером и не очень волновалась насчет того, что это может продолжиться?» - спрашивает Лухт.

Старший инспектор Юлия Аллас, которая по причине легкой простуды находится дома и болтает по скайпу, говорит: «Я надеюсь, что этот человек сказал, как он на самом деле себя вел».

Первый заболевший посетитель ралли старался быть очень осторожным, правильно надевал маску, дезинфицировал руки. Утром в последний день ралли он почувствовал, что кашель становится все хуже, пробыл у трассы всего час и ушел. 

На карту нанесены все маршруты движения, все прилавки с едой.

"Я бы не сказала, что за этим последует что-то плохое", - говорит Аллас, но быстро добавляет: «Если это все правда».

Как часто она задумывается об этом? "Это зависит от того, насколько честным был человек в своем первом разговоре,\. Если в информации есть несоответствие, возникает сомнение в том, что нам говорят правду. Затем последуют третий и четвертый звонки, чтобы получить всю правдивую информацию».

Кто выгуливает собаку?

Вот комната, где вместе собираются коронадетективы Лыунаского региона Департамента здоровья, которые, словно мисс Марпл, с начала марта обсуждают распространение коронавирусной инфекции на юге Эстонии, предупреждают инфицированных людей, чтобы те оставались дома, и исследуют их контакты, которым, в свою очередь, тоже рекомендуют они оставаться дома.

Это те люди, которые заботятся о том, чтобы местное самоуправление доставило пакет с едой к двери инфицированного человека, живущего в одиночестве, и продумывает, например, как можно выгулять собаку из живущей в многоквартирном доме зараженной семьи, потому что инфицированный человек не должен переступать порог входной двери.

"Год назад Департамент здоровья была совершенно невидим, о нем никто ничего не знал", - говорит Лухт. Разве что в Тарту организация была на слуху, когда в канале Анне обнаружились коли-бактерии. Сине-зеленые водоросли, бассейны, питьевая вода - много разных направлений. Но начиная с марта все ресурсы ушли в коронавирус.

Офис департамента в Лыунаском регионе сейчас на ремонте. Большой экран для видеоконференцсвязи в конференц-зале с изображением еще справляется, а вот с голосом - нет. Время от времени кто-то просовывает голову и что-то говорит о вентиляции, но Лухт отмахивается: «Потом!»

За столом сидят восемь чиновников здравоохранения, еще двое присоединились в скайпе. С марта все они занимаются только новым коронавирусом, о котором Китай сообщил миру в конце прошлого года.

На столе кофейные чашки, торт, разрезанная дыня. В окно дует осенний ветер. «Если кто-то из нас останется один, чтобы сделать это, он ошибется», - называет имеющая юридическое образование Лухт первую базовую истину детективной работы.

Все случаи обсуждаются совместно. В  разговоре по Skype не используется нНикакая личная информация, но маршрут человека, который только что сдал положительный тест на коронавирус, в течение нескольких дней до его сдачи изучается до мельчайших деталей. Куда он ходил, где мог кого-нибудь заразить? С кем мог общаться?

Таким образом, детективы, выслеживающие распространение коронавирусной инфекции, могут оказаться в центре историй, о которых людям было бы не лучше говорить. Супружеские измены, друзья, которых не хочется называть, и тому подобное.

"Работать в одиночестве, даже если вы думаете вслух, мало. Зорошо, когда слушатель прислушивается к вашим мыслям и говорит, что вы оставили что-то без внимания. Зараженный пошел в этот ночной клуб. Как он попал домой? Он использовал такси?" - описывает Лухт.

Яана Пульманн, выполняющая эту работу в Вильянди, несколько раз посещала одно производственное предприятие. Она знала, какие там рабочие места. Когда весной в компании была обнаружена инфекция, именно по этому фрагменту была получена ​​вся картина с информацией.

"Этот период научил нас понимать людей. Какими предложениями говорт человек, колеблется ли, почему он делает паузы? Почему кажется, что человек не хочет делиться информацией? В чем может быть причина, по которой он хочет сохранить эту информацию при себе?" - говорит Лухт.

Иногда человек просит разрешения перезвонить, чтобы он мог точно вспомнить посещения и контакты предыдущих дней. Некоторые инфицированные люди присылают список близких контактов (менее двух метров и время контакта более 15 минут) по электронной почте.

«Идея нашей работы - быть осторожными: если мы видим, что где-то что-то начинает происходить, то не дай бог, мы проспим. Мы должны быть впереди вируса и иметь возможность отслеживать, как все обернется», - говорит Лухт. Она обещает, что в случае успеха их работы не будет необходимости что-либо закрывать в обществе.

Среди коронадетективов есть с самым разным прошлым. Кайли Луйк перешла из Ветеринарно-продовольственного департамента в Департамент здоровья 1 апреля. В тот день в Эстонии от коронавируса умерли четыре человека. Вспышка болезни на Сааремаа начала стремительно расти.

Быстрое мышление помогло ей незамедлительно присоединиться к команде в кризисной ситуации. Сейчас она уже не звонит пациентам. Ее работа - контролировать. Она поехала, например, на фестиваль хип-хопа в Эльва, чтобы там все прошло хорошо.

Ее коллега Эгле Хейнонен присоединилась к Департаменту здоровья 4 августа на пике распространения тартуского очага. В городе запретили ночную продажу алкоголя. Вместе с полицией они прошли по самым горячим местам ночной жизни Тарту и выяснили: алкогольного ажиотажа не было, сообщения сработали.

Детективы перечисляют очаги, с которыми приходилось бороться с помощью точных методов. Дом престарелых Табивере в апреле. Люди носили маски неправильно, вирус тогда проник в дверь дома престарелых, и несколько подопечных умерли.

Если в первой половине лета вирус немного успокоился, то во второй половине июля очаг стал появляться за очагом. Ночной клуб Vabank - своя публика, потому что это был праздник русской музыки. Naiiv, Shooters, Möku - другая компания, которая ночью перебирается из одного места в другое.

Начало учебного года принесло лекции в больших университетских аудиториях, и пока ее коллеги наблюдали за автогонками, старший инспектор Кая Лаурсоо в субботу установила контакты студента, который 1 сентября сидел на лекции и оказался коронаположительным. Лаурсоо делала почти сотню телефонных звонков в день.

Лаурсоо, также живущая в районе Карлова, сообщала ученикам: нельзя собираться в садах, а самое жаркое место района - Барлова - нельзя посещать в течение нескольких недель.

Скорость имеет значение

День начинается в Департаменте здоровья в 7.30. Затем информационная система здравоохранения пополняется данными о новых инфекциях. В свою очередь регионы настороже, и быстро согласовывается, какой инспектор откроет данные нового зараженного в опросной среде.

В восемь утра детективы приступают к работе. Первый звонок делается ровно 8.

"Почему так рано? Если больной не знает результата теста, важно, чтобы он не приступил к работе. Весной я позвонила одной сотруднице дома престарелых на полпути к работе и сказала: «Сразу домой! Они Никуда не ходите!" - говорит Лухт.

В субботу-воскресенье первые звонки совершаются в 9 часов утра, что позволяет новым инфицированным поспать на час дольше.

Старший инспектор Марии Микк зачитывает ряд вопросов, которые она каждое утро задает людям. Почему вы пошли тестироваться, есть ли у вас какие-либо симптомы? Когда они появились? Есть ли у вас какие-либо представления о том, где вы могли заразиться? Известно ли вам о контактах с другими лицами, у которых, подтвержден диагноз Covid-19? Когда вы в последний раз общались? Где был этот контакт и как долго он длился? Если есть симптомы, куда вы ходили в то время, когда были эти симптомы?

Очень затрудняет эту работу способность коронавируса быть заразным еще до появления симптомов (например, до боли в горле) . Таким образом, человек живет два дня обычной жизни, не зная, что в это время является разносчиком инфекции.

Но зараза действует странно. Лухт приводит пример: двое людей встретились на улице. Один дал другому ключи от машины. Они оба сели в свои машины и поехали в разные стороны. Вирус попал на ключи, и их получатель все равно заболел.

Люди реагируют по-разному. Яана Пульманн вспоминает, как человек, прошедший тест на коронавирус, был настолько шокирован положительным результатом, что потребовалось подбирать слова, чтобы плачущий человек мог снова заговорить.

Как она это делает? «Это приходит с опытом».

Юлия Аллас добавляет: "Мы не укоряем и не показываем пальцем. Мы исходим из того, что люди ходили по улицам больными, но делали это неосознанно, ненамеренно. Человек может и не знать, что он болен коронавирусом - вожно, чтобы он не боялся говорить обо всем и дал нам имена тех людей, с которыми он втспуал в контакт"

Очень редки сейчас случаи, когда семейный врач запрашивал тест у человека с температурой 39,5, лежащего ничком в постели. Хотя у детективов был один такой случай, когда им показалось, что человек больше не может разговаривать по телефону: попросили прислать скорую помощь - оказалось, что госпитализация была необходима.

В настоящее время наиболее частое описание самочувствия человека с коронавирусным диагнозом звучит так: я чувствую себя очень хорошо, да, я немного кашляю, из носа течет; в остальном самочувствие  хорошее.

По словам Лухт, это значительное изменение по сравнению с весной, когда люди попадали в отделение интенсивной терапии на контролируемое дыхание.

Заболевают молодые люди. «Сейчас мы говорим о людях моложе 30 лет», - уточняет она.

День рождения, отмечавшийся в Выру на прошлой неделе, собрал людей среднего возраста на семейное мероприятие, всего участников было 18. По состоянию на среду всего 16 инфицированы - инфекция распространилась по домам, в которых были гости дня рождения. Ораваскую основная школа в Вырумаа закрылась.

Коронапозитивные не всегда отвечают на телефонный звонок. Тогда на помощь приходит полиция, которая проверяет, не нужна ли человеку скорая помощь. Затем уже детективы могут заняться своим делом - отслеживаем пути распространения коронавируса.

Но иногда это становится напряженным делом. Один пациент с коронавирусом любезно пообещал прислать список своих близких. Ничего. Яана Пульманн ждет в Вильянди, ждет, время на исходе. Ничего не происходит. Снова звонит. Человек не отвечает. Сигнал в полицию.

Что выясняется? Один из близких контактов этого пациента должен в этот вечер принять участие в большом мероприятии с большим количеством участников.

«Он хотел скрывать имя близкого контакта как можно дольше, чтобы вечернее мероприятие могло состояться. Такие вещи очень опасны. Полиция пришла на помощь и просто сняла человека с трассы», - говорит Пульманн.

На этот раз инфекция не распространилась.

Этим летом ни один  коронадетектив не отдыхал. Но,по крайней мере, за сверхурочные часы выплачивается бонус.

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