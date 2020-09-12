Неожиданно: эстонцы и в кризис активно покупают спортивные автомобили

В начале сентября автомобильный союз AMTEL сообщил, что продажи автомобилей сокращаются. После небольшого восстановления в июле, в августе снова произошло сильное падение. Всего в этом году было продано 12 603 новых легковых автомобиля, что на 33,3 процента меньше, чем в прошлом году.

«Сегодня рынок продаж автомобилей подобен американским горкам, - сказал глава AMTEL Арно Силлат.

Однако в удручающей в цеорма картине Силлат обнаружил и приятный сюрприз. «Продажи спортивных автомобилей остались на очень высоком уровне», - отметил он.

По состоянию на август прошлого года было продано 82 спорткара, в этом году - 86, причем половина автомобилей продана в летние месяцы.

Что можеь стоять за высокими продажами? «Страна была закрыта, много людей работали из дома, поездок было мало, а сбережения населения при этом относительно велики, - перечислил причины Силлат. - Наверное, многие вкусили плоды проделанной ранее работы. Возможно, они откладывали покупку спорткара несколько лет, но в конце концов нашли подходящий момент».

Среди самых продаваемых спортивных автомобилей были двухдверные Porsche, BMW четвертой и шестой серий, а также Audi A5. Продавались машины и одного из самых экзотических брендов - McLaren.

Что может случиться осенью, Силлат сказать затруднился. «Отпуска закончились, люди снова собираются работать, возможно, продажи восстанавятся», - надеется он.

Ferrari пустил пыли в глаза

В начале сентября таллиннский автосалон Ferrari произвел фурор: менеджер салона Торстен Кильман сказал, что они продали аж пять Ferrari за две недели, то есть выполнили годовой план всего за 14 дней.

«Все приобретенные здесь автомобили останутся на улицах Эстонии, но, к сожалению, мы не можем предоставить больше информации о наших клиентах», - сказал Кильман.

Обладая большим опытом, Силлат считает такое сообщение пусканием пыли в глаза. Во-первых, продажи четырех Феррари еще не достигли статистики. Причина в том, что было заказано три Ferrari, но они прибудут в Эстонию только через год. Один суперкар еще не зарегистрирован. Правда, 4 сентября был зарегистрирован один Ferrari, поэтому в августовской статистике это не отражено.