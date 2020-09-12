Кальюлайд предлагает ввести в Таллинне дорожный налог

Кальюлайд пишет в своем блоге, что таллинские социал-демократы формируют свою программу к следующим местным выборам. По его словам, одной из ключевых тем может стать инвестирование в улучшение пешеходных и велосипедных дорог.

На реализацию этих изменений он согласен потратить 100 миллионов евро в течение следующих четырех лет или 25 миллионов евро в год. «Как это финансировать? Подчеркиваю, что это мое личное мнение на данный момент, не обязательно позиция партии или нашего региона», - предупреждает политик.

Кальюлайд видит три возможных источника финансирования, два из которых зависят от города, а один - от государства. «Во-первых, определенная часть этой стоимости может быть покрыта в рамках возможностей сегодняшнего бюджета. В Таллинне непропорционально большая часть инвестиций в дороги пошла на реализацию отдельных очень дорогостоящих предвыборных мегапроектов», - написал он.

Кальюлайд привел в пример тот факт, что 61% денег на инвестиции из бюджета 2019 года был потрачен на строительство Рейди-теэ. "При этом в этом году город потратит на текущий ремонт дорог МЕНЬШЕ (!!!), чем пять лет назад", - пишет Кальюлайд.

Другое предложение - ввести плату за проезд для всех участников дорожного движения в Таллинне. Он признает, что трудно дать точные подсчеты, но, вероятно, хватило бы, чтобы один день использования таллиннских дорог стоил автомобилисту порядка 27 евроцентов, то есть 8-9 евро в месяц.

"Это, конечно, не будет непосильным обязательством для любого автовладельца, зато таким образом город будет получать дополнительно 20 миллионов евро в год, за которые он создаст действительно современное и безопасное городское пространство для всех участников дорожного движения", - предлагает Кальюлайд.

По его мнению, система должна быть такой, чтобы человек платил только когда ездит. "Если человек приезжает в город на один день в году, его расход составит несколько центов. Если таллинец ездит по городу всего несколько дней в неделю, он будет платить только за эти дни. Благодаря современным технологическим возможностям сбор платы за проезд можно полностью автоматизировать".