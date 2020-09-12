Фото ⟩ В Тарту горела квартира в многоэтажке, огнем был объят даже балкон

Сегодня в 15.13 в центр тревоги пришло сообщение о возгорании на восьмом этаже дома 34 по улице Мыйзавахе. В 16.02 пожар был потушен, сообщил дежурный представитель Лыунаского спасательного центра Тийт Пийскоппель.

Людей эвакуировали из соседних квартир, в аварии никто не пострадал.

В настоящее время неизвестно, были ли повреждены соседние квартиры. Также выясняется, где именно начался пожар.