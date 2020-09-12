Сб, 12.09.2020
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Борис Тух
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  • В Тарту горела квартира в многоэтажке, огнем был объят даже балкон

Фото ⟩ В Тарту горела квартира в многоэтажке, огнем был объят даже балкон

Lahtise leegiga korteripõleng Annelinnas.

ФОТО: Lugeja foto

В Тартуcком районе Аннелинна, в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома на улице Мыйзавахе возник пожар. К приезду спасателей огонь распространился и на балкон, пишет Tartu Postimees.

Сегодня в 15.13 в центр тревоги пришло сообщение о возгорании на восьмом этаже дома 34 по улице Мыйзавахе. В 16.02 пожар был потушен, сообщил дежурный представитель Лыунаского спасательного центра Тийт Пийскоппель.

Людей эвакуировали из соседних квартир, в аварии никто не пострадал.

В настоящее время неизвестно, были ли повреждены соседние квартиры. Также выясняется, где именно начался пожар.

К 16 часам огонь был потушен.

ФОТО: Lugeja foto

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