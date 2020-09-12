Полиция просит помощи: в Ласнамяэ пропал без вести 52-летний мужчина

Сегодня днем ​центр тревоги получил сообщение о том, что 52-летний мужчина покинул свой дом в Ласнамяэ. Ондо сих пор не вернулся домой. Мужчина оставил мобильный телефон дома.

У Калмера седая борода, его рост - около 180 см. Известно, что мужчина может быть одет в синюю футболку и черную кожаную куртку, синие джинсы. В руках у него, возможно, полиэтиленовый пакет Bauhaus.