Valgevenes toimunud valimispettuse ja inimõiguste rikumiste vastu korraldatud solidaarsuskett Valgevene saatkonna juurest Vabaduse väljakuni. Foto autor Raul Mee ФОТО: Raul Mee

В белорусской столице задержаны несколько участниц традиционного субботнего "женского марша" протеста. По информации белорусских СМИ, на акции собрались тысячи женщин. В стране с 9 августа не прекращаются акции протеста недовольных подсчетом голосов на выборах в Белоруссии, сообщает Би-би-си.

Участницы марша скандируют "Света - наш президент" и "Маша, держись", имея в виду соперницу Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую и Марию Колесникову, члена Координационного совета, созданного 18 августа сторонниками Тихановской с целью организации процесса передачи власти.

Точное число задержанных неизвестно, колонны с женщинами продолжают движение по улицам Минска. Акция проходит также в Гродно.

"Силовики ищут женщин по дворам, журналистов оттесняют с площади", - пишет "Радио Свобода" о марше в белорусской столице.

Тихановская с 10 августа находится в Литве, а Колесникову 7 сентября задержали неизвестные и попытались, по словам ее соратников, вывезти из страны, но она порвала свой паспорт.

С тех пор Колесникова находилась в следственном изоляторе в Минске в качестве подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату власти, открытом в августе против Координационного совета. Как сообщила ее адвокат в субботу, Колесникову перевели из СИЗО в изолятор в Жодино, не объяснив причин.

Тихановская называла происходящее в Минске "мирной революцией" и выражала готовность к переговорам с белорусскими властями, а на прошлой неделе обратилась к ООН с просьбой осудить полицейское насилие в адрес вышедших на улицы белорусов и обсудить нарушения прав человека на специальном заседании Совета Безопасности.