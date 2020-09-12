В Эстонии выросла численность волков, осенью возможны нападения на домашний скот

По словам главного специалиста по дикой природе Агентства окружающей среды Марко Кюбарсеппа, новое потомство волков, появившееся в начале мая, подросло и теперь ему требуется ежедневно больше пищи.

Растущий аппетит волчат часто заставляет их родителей искать более простые способы ее добычи, и именно поэтому осенью увеличивается число нападений волков на домашний скот, в основном, на овец.