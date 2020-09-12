Сб, 12.09.2020
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Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии выросла численность волков, осенью возможны нападения на домашний скот

В Эстонии выросла численность волков, осенью возможны нападения на домашний скот

Hundid nii ümbrust jälgimas kui ka saaki otsimas.

ФОТО: Valeri Štšerbatõh

Агентство окружающей среды предупредило хуторян о том, что в связи с ростом популяции волков в Эстонии осенью могут участиться случаи нападения на домашний скот, пишет Rus.ERR.

По словам главного специалиста по дикой природе Агентства окружающей среды Марко Кюбарсеппа, новое потомство волков, появившееся в начале мая, подросло и теперь ему требуется ежедневно больше пищи. 

Растущий аппетит волчат часто заставляет их родителей искать более простые способы ее добычи, и именно поэтому осенью увеличивается число нападений волков на домашний скот, в основном, на овец.

"Мы прогнозируем увеличение численности волков этой осенью по сравнению с предыдущими годами. Поэтому волчьи стаи могут появиться в тех местах, где их не было раньше", - предостерег Кюбарсепп. 

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