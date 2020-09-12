Галерея ⟩ Яркие воздушные змеи радовали взоры посетителей Пярнуского пляжа

Это традиционное осеннее мероприятие. Если раньше красочные персонажи приезжали из-за пределов Эстонии, то в этом году многие не приыбли из-за ограничений на поездки.

Дети были в восторге от парящей над землей машины, в которую можно было войти и почувствовать себя так, словно едешь по пляжному песку.

Поскольку ветер на пляже был довольно сильным, больших воздушных змеев было запущено немного, чтобы не сломать их.

Большие воздушные змеи обладают довольно мощной подъемной силой. Хотя они были прикреплены к пляжным скамейкам с помощью шнурков и ремней, они даже приподнимать скамейку в воздух с одной стороны. Чтобы змеи не улетели вместе со скамейкой, на ней всегда сидел хотя бы один человек, а мешки с песком использовались как якоря.

В одиночку запускать больших воздушных змеев нельзя, а поскольку их сложно спустить вниз, нужны помощники. «Два человека тянут шнуры вниз, и в то же время кто-то должен открыть замок и перевернуть его вверх дном, чтобы воздух больше не поступал».