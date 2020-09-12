Правительство Афганистана и "Талибан" начали прямые переговоры впервые за 20 лет

На церемонии открытия встречи председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла поблагодарил талибов за участие в мирных переговорах и заявил, что стороны хотят принести мир в Афганистан. Он также призвал к урегулированию огня. По словам Абдуллы, с февраля этого года в стране погибли 12 тысяч мирных жителей, 15 тысяч - получили ранения.

Один из основателей "Талибана" мулла Абдул-Гани Барадар призвал не приносить ислам в жертву личным интересам. По словам лидера талибов, стороны должны принять на переговорах религиозные положения. При этом "Талибан" обязался не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.

Также на церемонии присутствовал госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что переговоры потребуют много тяжёлой работы и уступок. Глава Госдепа США выразил надежду на сохранение в обществе прав женщин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter заявил, что начавшиеся переговоры являются "лучшим шансом на мир".

Правительство Афганистана контролирует столицу страны Кабул, центры провинций и большинство районных центров - это около 30% территории страны. В руках "Талибана" находятся около 20% территорий. За остальную часть страны стороны ведут спор.