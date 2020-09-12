Фото ⟩ В Германии и Польше прошли акции протеста против коронавирусных ограничений

Тысячи людей вышли в субботу на улицы немецких городов в знак протеста против ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Сотни людей также прошли маршем в столице Польши Варшаве.
В Германии самая крупная манифестация должна была пройти в Мюнхене. Там организаторы подали заявку на мероприятие численностью пять тысяч человек, однако власти согласовали лишь 500.
Тем не менее на шествие и итоговый митинг собрались существенно больше демонстрантов: по данным полиции, около трёх тысяч, местных СМИ — 10 тысяч. Порядок в баварской столице обеспечивали 1,4 тысячи оперативников.
Протестующие считают, что власти страны нарушили их права и ограничили свободу, приняв излишне строгие меры по борьбе с пандемией коронавируса. Большинство участников таких митингов не носят защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию в полтора метра. Они полагают, что COVID-19 не так опасен, как о нем говорят.
В Варшаве демонстрация под началась у здания парламента. Затем манифестанты прошли через центр города к офису польского телевидения, которое как они заявляют распространяет ложные сведения о пандемии. Демонстранты кричали "Довольно лжи, довольно масок!", "Не допустим второго карантина!" и призывали правительство уйти в отставку.