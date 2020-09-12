Фото ⟩ В Германии и Польше прошли акции протеста против коронавирусных ограничений

В Германии самая крупная манифестация должна была пройти в Мюнхене. Там организаторы подали заявку на мероприятие численностью пять тысяч человек, однако власти согласовали лишь 500.

Тем не менее на шествие и итоговый митинг собрались существенно больше демонстрантов: по данным полиции, около трёх тысяч, местных СМИ — 10 тысяч. Порядок в баварской столице обеспечивали 1,4 тысячи оперативников.

Протестующие считают, что власти страны нарушили их права и ограничили свободу, приняв излишне строгие меры по борьбе с пандемией коронавируса. Большинство участников таких митингов не носят защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию в полтора метра. Они полагают, что COVID-19 не так опасен, как о нем говорят.