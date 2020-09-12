Сб, 12.09.2020
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Петер Зашев
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Министр финансов Хельме предложил сократить расходы на оборону

Kaitseväe soomuk Sirgala harjutusväljal.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр финансов Мартин Хельме предложил урезать расходы на оборону на 50 миллионов евро из-за сложившейся экономической ситуации в стране, но не все согласны с таким предложением, пишет Rus.ERR.

Руководитель парламентской комиссии по государственной обороне, представитель партии "Отечество" Андрес Метсоя считает, что  любые урезания в сфере гособороны вызовут смену курса. 

"Снижение расходов на гособорону опасно, например, потому, что мы выстраиваем государственную оборону с нуля. Мы молодое государство, восстановившее независимость, и у нас есть договоренности с союзниками, как вести работу в нашем регионе", - сказал Метсоя.

"Эстония должна думать о том, как урезание расходов скажется на доверии, и какой сигнал этим будет послан союзникам", сказал научный сотрудник международного центра оборонных исследований Мартин Хурт.

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