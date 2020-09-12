Министр финансов Хельме предложил сократить расходы на оборону

Министр финансов Мартин Хельме предложил урезать расходы на оборону на 50 миллионов евро из-за сложившейся экономической ситуации в стране, но не все согласны с таким предложением, пишет Rus.ERR.
Руководитель парламентской комиссии по государственной обороне, представитель партии "Отечество" Андрес Метсоя считает, что любые урезания в сфере гособороны вызовут смену курса.
"Снижение расходов на гособорону опасно, например, потому, что мы выстраиваем государственную оборону с нуля. Мы молодое государство, восстановившее независимость, и у нас есть договоренности с союзниками, как вести работу в нашем регионе", - сказал Метсоя.
"Эстония должна думать о том, как урезание расходов скажется на доверии, и какой сигнал этим будет послан союзникам", сказал научный сотрудник международного центра оборонных исследований Мартин Хурт.