Более 10 тысяч человек заразились коронавирусом во Франции за сутки

Свыше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали за сутки врачи во Франции, сообщают в субботу власти страны.
По их информации, коронавирусом заболел 10 561 человек. Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии COVID-19 во Франции.
Кроме того, за минувшие сутки во Франции от последствий заражения скончались 17 человек.
В последние недели на французской территории отмечался довольно быстрый рост количества заражений. А четверг и в пятницу во Франции фиксировали свыше 9 тысяч случаев заражения COVID-19.