Сб, 12.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

Более 10 тысяч человек заразились коронавирусом во Франции за сутки

Minu elu esimene autoportree mobiiltelefoniga. Maskid on Prantsusmaal ja Hispaanias poodides kohustuslikud.

ФОТО: MART RAUDSAAR

Свыше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали за сутки врачи во Франции, сообщают в субботу власти страны.

По их информации, коронавирусом заболел 10 561 человек. Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии COVID-19 во Франции.

Кроме того, за минувшие сутки во Франции от последствий заражения скончались 17 человек.

В последние недели на французской территории отмечался довольно быстрый рост количества заражений. А четверг и в пятницу во Франции фиксировали свыше 9 тысяч случаев заражения COVID-19.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back